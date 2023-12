RB Leipzig pode assumir vice-liderança da Bundesliga nesta rodada

Em grande momento nesta atual temporada, o RB Leipzig entra em campo novamente pelo Campeonato Alemão e o desafio dessa vez será contra o Werder Bremen fora de casa nesta terça-feira (19), pela abertura da 16ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), no Weserstadion.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Die Bullen se mantém na terceira posição com 32 pontos, incluindo dez vitórias, dois empates e apenas três derrotas.

Dessa forma, o RB Leipzig também pode assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão, em caso de vitória sobre o Werder Bremen ainda nesta rodada.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Marco Rose precisa torcer por um tropeço do Bayern de Munique, que só entra em campo nesta quarta-feira contra o Wolfsburg fora de casa.

Além disso, o RB Leipzig também chega bastante embalado para o duelo contra o Werder Bremen, vindo de três vitórias consecutivas nos últimos jogos do Campeonato Alemão.

No entanto, a última derrota dos touros na Bundesliga, foi justamente para o Wolfsburg por 2 a 1, no dia 25 de novembro, através da 12ª rodada. Desde então, o Leipzig nunca mais perdeu na competição e segue vivo em busca do título inédito nesta atual temporada.

RB Leipzig aposta muito na boa fase do atacante Openda contra o Werder Bremen

Para essa partida, o RB Leipzig aposta muito na boa fase do centroavante Loïs Openda, que é o artilheiro do time no Campeonato Alemão com 10 gols marcados e só ficando somente atrás de Harry Kane, do Bayern de Munique e Serhou Guirassy, do Stuttgart.

Além do belga, o técnico Marco Rose também deverá escalar entre os titulares o atacante Yussuf Poulsen, o lateral-esquerdo David Raum e o meio-campista Xavi Simons, que são outros nomes de destaque dos Die Bullen nesta atual temporada.

Por outro lado, o RB Leipzig terá que prescindir de apenas dois jogadores e tratam-se de Willi Orbán e Dani Olmo, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e com isso não enfrentam o Werder Bremen nesta terça-feira.