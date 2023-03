Reus faz história, Dortmund vence RB Leipzig e assume liderança provisória da Bundesliga

Nesta sexta-feira (3), o Borussia Dortmund venceu o RB Leipzig por 2 a 1 no Signal Iduna Park. Os Aurinegros conquistaram mais um triunfo importante na briga pelo título da Bundesliga e assumiram a liderança provisória. Marco Reus abriu o placar com gol de pênalti e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, Can aumentou a vantagem. Na etapa final, Forsberg descontou para os visitantes.

Vitória importante das Abelhas

O começo do jogo foi superior para o RB Leipzig, inclusive, Christopher Nkunku levou perigo numa jogada pelo lado direito, travada por um carrinho providencial de Nico Schlotterbeck. Dominik Szoboszlai e Amadou Haidara também tentaram, mas sem êxito.

Somente após os dez minutos da primeira etapa, é que o Dortmund acalmou um pouco a situação e passou a administrar melhor a posse da bola. Quando se impôs, os Aurinegros foram mais eficientes e balançaram as redes aos 12 minutos, quando Jude Bellingham deu um lindo lançamento para Julian Brandt marcar, porém, a bola bateu no braço do meia no domínio e gol foi anulado.

Apesar do lamento, o Dortmund continuou atacando. Até que Marco Reus sofreu pênalti do goleiro Janis Blaswich. O próprio camisa 11 cobrou e inaugurou o placar oficialmente aos 21 minutos, um resultado merecido pelo volume de jogo do time da casa. Reus ainda entrou para história, ao atingir a marca de 159 gols pelo coube, se igualando a Michael Zorc como segundo maior artilheiro da história dos Aurinegros – Adi Preissler é primeiro da lista com mais de 200 tentos.

Foto: Divulgação / Bundesliga

Na sequência da partida, o Dortmund reduziu um pouco o ritmo e recuou, deixando a bola para o Leipzig. Porém, os Touros Vermelhos não conseguiam encontrar muitos espaços para finalizar. Quando os visitantes tiveram uma chance, Willi Orban e Marcel Halstenberg não aproveitaram a bola viva na área e mandaram pra fora. Depois dos sustos, o BVB voltou a despertar e logo ampliou aos 39. Após uma cobrança de falta em direção à área, Emre Can pegou a sobra e bateu de longe.

Foto: Divulgação / Bundesliga

Na volta para o segundo tempo se repetiu o início melhor do Leipzig. Logo aos três minutos, André Silva bateu de trivela e levou perigo. O Dortmund recuou e chamou os Touros Vermelhos ao seu campo. Pelo menos, o time conseguia evitar as tentativas ofensivas dos adversários. Bem mais contido na segunda etapa, o BVB só teve sua primeira oportunidade aos 22, num chute de fora da área de Reus, mas Blaswich salvou.

Porém, o respiro do Dortmund foi breve, e o Leipzig intensificou sua carga. Os Touros rondavam e Meyer começou a ser mais exigido. A partida que parecia tranquilo para o BVB se tornaria mais preocupante aos 29, com o gol que descontava a diferença para o Leipzig. Num raro cochilo defensivo dos Aurinegros, Raum recebeu pela esquerda, nas costas da zaga, e cruzou rasteiro para Emil Forsberg só empurrar para as redes.

Entretanto, quando se imaginava que o Leipzig poderia reagir e impor uma pressão maior, a equipe perdeu fôlego e não alterou mais o placar até o fim. Com esta vitória, os Aurinegros vem de dez partidas e dez vitórias: o Dortmund mantém o seu aproveitamento perfeito em 2023, somando todas as competições.

Com os times ficam?

Com esta vitória o Borussia Dortmund assumiu a liderança momentaneamente da Bundesliga. Os Aurinegros chegaram a 49 pontos, três na frente do Bayern de Munique, mas que ainda joga na rodada, contra o Stuttgart, fora de casa. Já o RB Leipzig perdeu uma boa chance de se colocar na briga pelo título. O time fica com 42 pontos, na quarta colocação, e corre o risco de deixar a zona de classificação à Champions durante o final de semana.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Borussia Dortmund é pela UEFA Champions League. Na próxima terça-feira (7), os Aurinegros visitam o Chelsea, no jogo de volta das oitavas de finais. Na ida, o time alemão venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para o duelo no Stamford Bridge. O RB Leipzig descansa durante a semana e volta atuar pela Bundesliga no sábado (11), em casa, diante o Borussia Mönchengladbach.