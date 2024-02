Neste sábado (3), ocorreu mais um clássico na Bundesliga. Freiburg recebeu o Stuttgart no Europa-Park Stadion e foi derrotado pelo placar de 3 a 1. Undav, Furich e Mittelstadt marcaram para o Die Roten; Kubler diminuiu para o time da casa.

Stuttgart na frente

Dois minutos de jogo o artilheiro Undav abriu o placar. Um passe primoroso de Waldemar Anton para o centroavante que não perdoou, grande temporada do camisa 26. Na comemoração ele pegou a camisa 23 do zagueiro Zagadou em homenagem a ele que machucou o ligamento cruzado do joelho.

O Stuttgart não parou por aí, excelente passe de Undav para Fuhrich que não desperdiçou. Incríveis 2 a 0 com apenas sete minutos de partida. Quase que saiu o terceiro dos visitantes em uma jogada ensaiada de escanteio. Millot recebeu passe rasteiro na marca do pênalti e isolou.

Para ajudar a situação muito difícil que se encontrava o Freiburg, o camisa 34, Merlin Röhl acabou sendo expulso de campo após entrada forte em Mittelstadt. Cartão vermelho veio através na revisão da cabine do VAR.

Jogo paralisado devido a protesto da torcida da casa com a venda dos direitos da Bundesliga. Eles estavam atirando moedas e chocolates no gramado. Após cinco minutos, o jogo voltou.

Diversas paralisações resultaram em 11 minutos de acréscimos. Mesmo com um jogador a menos, o Freiburg diminuiu o marcador. Escanteio cobrado por Grifo e Kubler testou no canto. Segundo tempo reservava grandes emoções.

Golaço da vitória

No começo da etapa final, o goleiro Atubolu se atrapalhou com o zagueiro de equipe e cedeu lateral para o Stuttgart. Os visitantes cobraram rápido e quase ampliaram a vantagem com Millot. Na sequência, Holer teve a chance do empate, mas chutou na rede pelo lado de fora.

Denis Undav aos nove minutos perdeu outra grande oportunidade de marcar o terceiro do time. Saiu mano a mano com Atubolu e chutou por cima do gol. Jogo foi interrompido novamente devido a objetos atirados no gramado pela torcida.

O zagueiro Ginter dos Breisgau-Brasilianer (Brasileiros da Brisgóvia), como é conhecido o Freiburg, quase empata o jogo com uma cabeçada sozinho na cobrança de falta. O que ele não contava é que na sequência, Mittelstadt receberia passe de Undav e com uma cavadinha maravilhosa faria o terceiro do Die Roten.

O Die Schwaben, outro apelido do Stuttgart, ainda teve algumas chance de marcar o quarto gol com Leweling e com Vagnomann. Dez minutos de acréscimo foram com fortes emoções, Gregoritsch cabeceou tirando do goleiro, quem salvou foi o zagueiro Rouault literalmente em cima da linha.

Classificação e sequência

Com a vitória, o Stuttgart se mantém na terceira colocação agora com 40 pontos somados. Já o Freiburg também se manteve na sétima posição com 28 pontos e podendo ser ultrapassado ainda na rodada.

Na próxima rodada o Breisgau-Brasilianer enfrenta o Borússia Dortmund no Signal Iduna Park na sexta-feira (9). Já o Die Roten encara o Bayer Leverkusen fora de casa, pela Copa da Alemanha, na terça-feira (6).