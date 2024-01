Invicto há cinco jogos na temporada, o Borussia Dortmund retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Alemão e dessa vez para enfrentar o Bochum no próximo domingo (28), às 13h30 (horário de Brasília), pelo encerramento da 19ª rodada, no Signal Iduna Park.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros estão na quinta colocação com 33 pontos, incluindo nove vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também busca engatar a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Alemão neste fim de semana. Durante esse período, os comandados de Edin Terzic derrotaram o Darmstadt e o Colônia, respectivamente.

No entanto, os aurinegros podem retornar ao G4 da Bundesliga, caso que o RB Leipzig não vença o Stuttgart, em confronto direto neste fim de semana, na MHPArena.

Além disso, o Borussia Dortmund também não sabe o que é perder no Campeonato Alemão há cinco jogos e chega bastante embalado para o confronto deste fim de semana.

Em contrapartida, o último revés do Dortmund na Bundesliga, foi justamente para o RB Leipzig por 3 a 2, através da 14ª rodada. Desde então, o time prussiano nunca mais foi derrotado na competição e seguem firmes e fortes por uma vaga para a fase de grupos da próxima edição da Champions League.

Atuando como mandante no Campeonato Alemão, o BVB busca voltar a vencer diante seus torcedores no Signal Iduna Park, após um empate e uma derrota. Porém, o último triunfo aurinegro dentro de seus domínios, foi contra o Borussia Mönchengladbach por 4 a 2, no dia 25 de novembro de 2023.

Borussia Dortmund aposta muito na boa fase de Malen contra o Bochum pelo Campeonato Alemão

Diante do Bochum, o técnico Edin Terzic terá que lidar com os desfalques do lateral-esquerdo Ramy Bensebaini e do centroavante Sébastien Haller, que foram convocados por Argélia e Costa do Marfim para a disputa da Copa Africana de Nações.

Além deles, o Borussia Dortmund também não vai poder contar com Antonios Papadopoulos, Emre Can, Felix Nmecha, Karim Adeyemi e Julien Duranville, que estão entregues ao departamento médico e fiam de fora da partida deste fim de semana.

Por outro lado, os aurinegros apostam muito na boa fase do atacante Donyell Malen, que é o artilheiro do time na competição com sete gols marcados.