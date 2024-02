Real Madrid venceu o Girona por 4 a 0 na tarde deste sábado (10), em confronto direto pela liderança de LaLiga. A equipe "sambou" no Santiago Bernabéu e não deu chances para os visitantes, Vini Jr. e Bellingham foram os destaques.

Vini Jr. não atuou no clássico contra o Atlético de Madrid e veio com “sangue no olho” para este jogo da Laliga. O brasileiro participou de todos os gols, garantindo a vitória do time e a disparada na tabela.

Foto: Divulgação / Real Madrid

O Girona liderou durante todo o primeiro turno, porém, perdeu o posto recentemente para o Real Madrid. Os números são parecidos, 61 pontos em 24 jogos para os Merengues enquanto a equipe catalã segue com 56. As únicas duas derrotas do Girona foram justamente para o Real.



Carlo Ancelotti sofre com desfalques principalmente no setor defensivo. Thibaut Courtois, Éder Militão, David Alaba, Nacho Fernández e Antonio Rudiger estão fora por lesão, obrigando o técnico a improvisar Daniel Carvajal e Tchouameni como zagueiros.



Essas soluções do técnico vêm garantindo uma temporada magnífica da equipe. Na terça-feira (13), o time enfrenta o RB Leipzig pelas oitavas de final da Uefa Champions League e deve ir a campo com os improvisados na defesa.

Vinicius “bailando”



O jogo que tinha tudo para ser equilibrado, contou com um fator decisivo, os “craques”. Logo aos cinco, Vini Jr. abriu o placar com um belo chute de fora da área no canto direito do goleiro.

O brasileiro não satisfeito com o resultado simples, ainda serviu um passe de trivela para Bellingham ampliar a vantagem.

Foto: Divulgação / Real Madrid





O primeiro tempo foi de domínio Merengue. Eles foram agressivos no ataque levando perigo a todo momento, o Girona por sua vez, finalizou em uma oportunidade.

Lesão de Bellingham



Não demorou para o artilheiro marcar seu segundo gol na partida. Em uma nova jogada de Vini, Bellingham apareceu na área para aproveitar o rebote e confirmar a goleada.



Infelizmente, logo após o gol, o inglês sentiu o pé e foi substituído. Uma precaução visando a Uefa Champions League e um agravamento na lesão.



Todos os atacantes marcaram na partida, isso porque Rodrygo também anotou o dele. Após roubada de bola de Vini, o “raio” acelerou em direção ao gol e engatilhou uma finalização rápida superando o arqueiro.

Foto: Divulgação / Girona



Calendário



Girona agora visita o Atlético Bilbao para encostar novamente na liderança, já o Real Madrid foca seus esforços na UCL, e visita o Rayo Vallecano no próximo domingo (18).