Após ser derrotado para o Werder Bremen por 1 a 0 no último fim de semana, o Bayern de Munique agora vai em busca de recuperação em casa contra o Union Berlin nesta quarta-feira (24), às 13h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado pela 13ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Die Roten se mantém na vice-liderança com 41 pontos, incluindo 13 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Dessa forma, o Bayern de Munique também busca quer diminuir a distância para o líder Bayer Leverkusen, em caso de vitória sobre o Union Berlin nesta quarta-feira pelo Campeonato Alemão.

No entanto, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel terá que torcer por um tropeço do Leverkusen, que só retorna a campo apenas no próximo sábado contra o Borussia Mönchengladbach, na BayArena, pela 19ª rodada.

Também no mesmo dia pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique terá pela frente o Augsburg fora de casa pelo clássico da Baviera, às 11h30, na SGL Arena.

Atuando como mandante pela Bundesliga, os bávaros conquistaram sete vitórias, um empate e uma derrota em noe jogos disputados até o momento.

Além disso, o Bayern de Munique também possui o ataque mais positivo do Campeonato Alemão com 52 gols marcados, dois a mais que o primeiro colocado Bayer Leverkusen, que aparece logo em seguida com 50.

Bayern de Munique terá que lidar com vários desfalques para enfrentar o Union Berlin nesta quarta-feira

Para essa partida, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com vários desfalques e tratam-se dos goleiros Daniel Peretz e Tom Hülsmann, do lateral-direito Bouna Sarr, do zagueiro Tarek Buchman e do atacante Serge Gnabry, que ainda seguem se recuperando de leões no departamento médico e não enfrentam o Union Berlin nesta quarta-feira.

Além deles, o Bayern de Munique também não vai poder contar com Noussair Mazraoui e Min-jae Kim, que estão servindo suas respectivas seleções na Copa Africana de Nações e na Copa da Ásia.

Por outro lado, os bávaros apostam muito na boa fase do centroavante Harry Kane, que é o artilheiro isolado do Campeonato Alemão com 22 gols marcados e busca voltar a balançar as redes, após passar em branco no último fim de semana contra o Werder Bremen.