Na manhã deste sábado (24), Fulham venceu o Manchester United por 2 a 1 em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Jogo aconteceu no Old Trafford, estádio dos Red Devils, e encerra sequência de sete jogos invictos da equipe.



Os visitantes pressionaram a defesa que não tinha respostas para a velocidade dos pontas Iwobi e Harry Wilson. Manchester até criou oportunidades mas sentiu falta de seu artilheiro e definidor, Rasmus Højlund, que está lesionado.



Calvin Bassey abriu o placar para o Fulham no início do segundo tempo, aproveitando sobra dentro da área após cobrança de escanteio. Maguire empatou aos 89' finalizando rebote concedido pelo goleiro, até então a igualdade no placar estava sacramentada.





Porém, estes não eram os planos do nigeriano Iwobi que não se abalou pelo empate tardio da equipe rival. Adama Traoré (aquele mesmo) disparou em contra-ataque aos 96', achando Alex Iwobi que cortou para o meio e bateu colocado, anotando o segundo gol da sua equipe e garantindo a vitória.

Desfalque crítico

Foto: Divulgação / Man United

A sequência de vitórias e bons resultados do United passava pelo momento de Højlund. O artilheiro não fazia boa temporada até "desencantar" no ano de 2024, marcando em seis jogos consecutivos ajudando seu time a brigar por uma vaga direta na Uefa Champions League.



O clube divulgou em suas redes sociais que a lesão é muscular e deve tirá-lo dos gramados por 2 a 3 semanas. A notícia é péssima para Erik Ten Hag, que tem jogos importantes pela frente e não contará com o artilheiro.



United enfrenta o Nottingham Forest pela FA Cup, única esperança de título na temporada, e o rival Manchester City na Premier League.

Vitória significativa para o Fulham

A vitória do Fulham contra o United quebra tabu histórico entre as equipes. O time não saia vitorioso do confronto desde 2009, e a última vitória como visitante última foi em 2003.

Foto: Divulgação / Fulham





O objetivo da equipe nessa temporada é a continuidade na elite do futebol inglês. Até aqui, Fulham está na 12ª colocação, com 32 pontos, 12 pontos a mais que o Luton Lown, primeiro time da zona de rebaixamento.