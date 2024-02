Nesta terça-feira (20), o Manchester City conseguiu mais um resultado importante na temporada e a vítima dessa vez foi o Brentford por 1 a 0, em jogo atrasado da 18ª rodada da Premier League, no Etihad Stadium.

Com o resultado, os Citzens assumiram a segunda colocação do Campeonato Inglês, nos 56 pontos somados e seguem na caça do Liverpool, que lidera a competição com um ponto a mais.

Dessa forma, o Manchester City também alcançou a marca de 16 jogos seguidos de invencibilidade nesta atual temporada, incluindo Premier League, Champions League, Copa da Inglaterra e Mundial de Clubes.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola acumulou 14 vitórias e apenas dois empates contra Chelsea e Crystal Palace, ambas pelo Inglês.

Em contrapartida, as únicas derrotas do Manchester City na temporada foram para o Arsenal e Aston Villa pela Premier League e Newcastle, através da terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

Diante do Brentford, a partida também ficou marcada pela atuação do atacante Erling Haaland, que chegou ao 22º gol em 27 jogos nesta temporada, somando todas as competições.

Além disso, o camisa 9 do Manchester City também "zerou" a Premier League, tendo marcado ao menos um tento contra todas as equipes da primeira divisão da Inglaterra. O Brentford era o único que restava.

Dessa forma, Haaland também chegou ao seu 17º gol nesta atual edição do Campeonato Inglês e se isolando cada vez mais na artilharia da competição em 2023/24.

Antes de entrar em campo pela Premier League, o Manchester City ainda vai enfrentar o Luton Town pela Copa da Inglaterra e o Copenhagen no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. No torneio da UEFA, os Citzens levaram a melhor sobre os dinamarqueses e venceram pelo placar de 3 a 1.

Manchester City pode assumir a liderança da Premier League na próxima rodada

Para se manter na caça do Liverpool, o Manchester City retorna a campo no próximo sábado (24) e o desafio dessa vez será contra o Bournemouth, em confronto válido pela 26ª rodada da Premier League, às 14h30 (horário de Brasília), no Dean Court.

No entanto, os comandados de Pep Guardiola também podem assumir a liderança do Campeonato Inglês, em caso de vitória no fim de semana, isso porque o Liverpool enfrenta o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa neste domingo (25), no Estádio de Wembley.

Por outro lado, o Manchester City terá que lidar com os desfalques do zagueiro Joško Gvardiol e do meio-campista Jack Grealish, que ainda seguem se recuperando de lesões no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.