Manchester United venceu o West Ham pelo placar de 3 a 0 em jogo válido pela 23ª rodada da Premier League. Os donos da casa acumulam resultados positivos no ano, são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate.



Após começo de temporada conturbado, a maré tem mudado para os Red Devils. Na Premier League, o time avança para a 6ª colocação superando justamente os Hammers.



Esta é apenas a segunda vez na temporada 23/24 que o time vence equipes no top 8 do Campeonato Inglês. Além da busca pela classificação para a Champions League, eles seguem vivos na FA Cup (Copa da Inglaterra). O time já foi eliminado na Champions e EFL Cup (Copa da Liga Inglesa).



Para o West Ham, o momento é ruim. A equipe de David Moyes não vence a sete jogos e pode justificar sequência com o desfalque de Lucas Paquetá.



O jogador vinha tendo uma temporada fantástica, com 5 gols e 6 assistências, mas se lesionou no dia 07/01 e não tem previsão para retorno. A expectativa é que ele esteja em campo contra o Nottingham Forest, no dia 17/02.

Foto: Divulgação / West Ham

Højlund marca o primeiro



West Ham teve mais oportunidades no primeiro tempo, mas a falta de um centroavante prejudicou a conversão do time. Aos 23, Rasmus Højlund recebeu passe de Casemiro e finalizou para o fundo da rede. É o 4º gol do jogador nos últimos quatro jogos.

Foto: Divulgação / Manchester United

Quem não faz, leva!



Voltando do intervalo, o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri teve a chance de ouro para igualar o placar. Ele desarmou Maguire e disparou livre em direção ao gol, porém, a falta de experiência em finalizações foi definitiva para o lateral, que perdeu o tempo da bola e chutou para a arquibancada.



Em seguida, os donos da casa ampliaram o placar. Bruno Fernandes recupera a bola pela esquerda, acha Garnacho que corta para o meio e chuta, bola ainda desvia em defensor para acabar com o goleiro.



Os visitantes ainda buscaram a reação dominando a posse e jogadas de perigo até o fim da partida, mas o gol não saiu. No fim, United marcou novamente. McTominay, que havia acabado de entrar, escapou em contra ataque buscando Garnacho, que finalizou rasteiro para marcar seu segundo gol do dia.

Foto: Divulgação / Manchester United

Calendário



Manchester United deve ter mais tranquilidade para trabalhar nos próximos dias. Com a vitória, o time subiu para o 6ª lugar com 38 pontos, oito atrás do Aston Villa, primeiro time do G-4.



O time focará nas competições que lhe restam, Campeonato Inglês e FA Cup. O próximo confronto acontece no domingo (11), contra o Aston Villa fora de casa.



West Ham aguarda o retorno do seu principal jogador Lucas Paquetá. O time conta com o atleta para se recuperar de sequência ruim e avançar na Europa League.