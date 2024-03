Neste sábado (2), o Chelsea tropeçou em duelo fora de casa diante do Brentford por 2 a 2 em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League no clássico londrino que complicou ainda mais a disputa dos Blues por uma vaga em competição europeia.

Chelsea desperdiçou várias chances de gol

A partida começou difícil para os Blues pois o atacante Wissa acumulou três chances de real perigo nos primeiros 20 minutos aproveitando-se de um nervosismo do adversário, resultando em espaços para finalização.

Após suportar a pressão inicial, os comandados de Mauricio Pochettino foram bem melhores no restante do primeiro tempo com bastante intensidade principalmente graças à Nikolas Jackson, que recebeu uma enfiada na medida de Enzo Fernández aos 29' e driblou o goleiro, chutando para fora no momento da conclusão.

Mesmo assim o Chelsea permaneceu melhor e abriu o placar logo na sequência. Malo Gusto foi à linha de fundo e cruzou para o senegalês aproveitar a oportunidade desta vez e testar firme.

Nicolas Jackson teve mais uma chance de ampliar antes do intervalo, além de Chilwell, que recebeu lindo passe de Enzo Fernández e acabou chutando para fora. Gallagher também desperdiçou sua oportunidade com chute por cima do gol.

Brentford chegou a virar o placar antes dos Blues evitarem a derrota

Aproveitando-se do placar magro, o Brentford reagiu no início do segundo tempo com forte pressão. Aos 4', Janelt aproveitou falha grave no sistema defensivo dos Blues e conseguiu concluir na medida, quase virnado o placar logo na sequência ao acertar a trave.

O Chelsea só conseguiu responder aos 15' depois que Gusto cruzou na medida para Palmer, que finalizou raspando a trave para fora. Melhor para o Brentford, que buscou a virada com um golaço espetacular de Wissa fazendo o movimento da bicicleta.

Sob gritos de "José Mourinho" e xingamentos para Mauricio Pochettino nas arquibancadas do setor visitante, o Chelsea precisou de muita paciência para superar a marcação forte do Brentford e isso ocorreu apenas aos 37 minutos.

Palmer achou espço para cruzar na grande área e Disasi marcou de cabeça para buscar o empate aos Blues. Houve uma pressão final para a tentativa da vitória, mas o Chelsea deixou o campo com apenas um ponto.

Tabela

Com esse resultado, o Chelsea foi a 36 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela da Premier League, enquanto o Brentford aparece em 15º lugar com 26 pontos conquistados.

Sequência

O Chelsea volta a campo na próxima segunda-feira (11) para enfrentar o Newcastle em duelo que promete fortes emoções no encerramento da 28ª rodada. Enquanto isso, o Brentford visitará o Arsenal no sábado (9).