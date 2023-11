Chelsea e Manchester City empatam em jogaço de oito gols na Premier League

No encerramento da 12ª rodada da Premier League neste domingo (12), Chelsea e Manchester City empataram por 4 a 4 no Stamford Bridge. Thiago Silva, Sterling, Nicolas Jackson e Cole Palmer marcaram para os Blues, enquanto Erling Haaland (2), Manuel Akanji e Rodri foram às redes pelos Citzens.

Quatro gols marcam a emocionante etapa inicial

A etapa inicial ficou marcada por futebol de ótima qualidade por ambas equipes e momentos de alternância. O Manchester City começou melhor trocando mais passes e executando a sua tradicional estratégia de pressionar o adversário.

Os Blues defendiam-se de forma organizada, mas os Citzens conseguiram sua primeira grande oportunidade de gol através de um lance confuso pela arbitragem. O árbitro Anthony Taylor marcou pênalti de Cucurella em cima de Haaland na grande área e confirmou a marcação após revisão do VAR, mesmo com as imagens sugerindo que houve uma falta do norueguês em cima do espanhol. Com o penal confirmado, o artilheiro foi às redes e deslocou o goleiro Sánchez.

A situação envolvendo a arbitragem deixou o Chelsea mais ligado e Ederson precisou executar uma defesa espetacular para evitar o golaço de Reece James, buscando o ângulo em cobrança de falta. Na sequência, aos 29', Gallagher cobrou escanteio na primeira trave e Thiago Silva fez a movimentação certa para testar firme no gol.

O City tentou responder com Phil Foden envolvido em duas jogadas importantes. Na primeira, deixou para Haaland finalizar após cruzamento e o chute saiu. Aos 24', Rodri acelerou pelo meio e acionou o jovem inglês, que cortou para o meio e finalizou com enorme perigo uma bola que passou raspando na trave de Sánchez.

Do outro lado, o Chelsea resistiu à pressão e buscou o gol da virada aos 36' aproveitando falha defensiva dos comandados de Pep Guardiola. Reece James recebeu na direita e cruzou para Sterling concluir com tranquilidade. Ainda assim, houve tempo para o Manchester City reagir no primeiro tempo e buscar novo empate aos 46', em lance de bola parada, depois que Bernardo Silva recebeu passe, levantou a cabeça e cruzou para o cabeceio de Akanji.

Manchester City ficou próximo de confirmar a vitória no segundo tempo

O intenso ritmo do primeiro tempo foi mantido desde o início da etapa complementar, pois o Manchester City precisou de segundos para retomar a vantagem no placar. Em contra-ataque fatal aos 2', Foden tabelou com Alvárez, que acionou Haaland na pequena área para concluir o lance iniciado no campo defensivo.

A equipe de Mauricio Pochettino sentiu o terceiro gol por alguns minutos pois o jogo ficou travado no meio-campo, a torcida no Stamford Brige em silêncio e o City aproveitou para deixar a marcação mais apertada. Porém, o Chelsea demonstrou força mental e conseguiu buscar o terceiro gol em mais uma falha de posicionamento defensivo dos Citzens.

Aos 21', Gallagher recebeu bom passe de Mudryk com espaço e a finalização parou nas mãos de Ederson. O goleiro brasileiro deu rebote e Nicolas Jackson precisou apenas empurrar às redes, justificando cada vez mais a sua contratação após difícil início de temporada.

A sequência do segundo tempo mostrou um Manchester City mais "inteiro" fisicamente com mais duelos vencidos e maior controle da posse de bola, cercando a área em busca de espaços, deixando a partida confortável para a equipe de Pep Guardiola. Desta forma veio o quarto gol, aos 40', com Rodri aproveitando sobra de bola e desvio de Thiago Silva na finalização.

Quando tudo indicava que os atuais líderes confirmariam a vitória, o Chelsea conseguiu um pênalti aos 46' depois que Rúbens Dias derrubou Broja dentro da área em lance claro de pênalti. Cole Palmer bateu firme e venceu o goleiro Ederson para evitar a derrota no Stamford Bridge.

Tabela

Com este resultado, o Manchester City segue na liderança da Premier League com 28 pontos, enquanto o Chelsea subiu para a 10ª posição, com 16 pontos somados.

Sequência

As duas equipes voltarão a campo apenas no final de novembro, devido à paralisação da Premier League para a Data Fifa. No dia 25, o Chelsea visita o Newcastle, enquanto o Manchester City terá pela frente mais um clássico, desta vez contra o Liverpool, no Eithad Stadium.