Nesta quarta-feira (28), o Chelsea recebeu o Leeds United em jogo único pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra 2023/24 e venceu pelo placar de 3 a 2, no Stamford Bridge, em Londres.

Com o resultado, os Blues avançaram para a próxima fase da FA Cup, onde enfrentam o Leicester nas quartas de final, que passou pelo Bournemouth na última terça-feira.

Após o vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa no último domingo (25), quando perdeu para o Liverpool por 1 a 0, na prorrogação, em Wembley, o técnico Mauricio Pochettino escalou o Chelsea com uma equipe alternativa nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Entre os titulares, apenas Malo Gusto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Raheem Sterling e Nicolas Jackson estiveram em campo, nos dois últimos jogos recentes dos Blues.

Dessa forma, o Chelsea também joga todas as suas fichas na Copa da Inglaterra para salvar a temporada, após apresentar um futebol abaixo do esperado nos últimos jogos.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues aparecem na modesta 11ª colocação com 35 pontos somados e cada vez mais longe de uma vaga para as competições europeias do próximo semestre.

No entanto, o Chelsea ainda tem um jogo a menos no Campeonato Inglês contra o Tottenham, devido a final da Copa da Liga Inglesa no último fim de semana.

Chelsea terá o desfalque de Nkunku contra o Brentford neste sábado pela Premier League

Diante do Brentford, o técnico Mauricio Pochettino terá que lidar com o desfalque do atacante Christopher Nkunku, que se machucou na derrota para o Liverpool, na decisão da Copa da Liga Inglesa.

O jogador francês foi contratado pelo Chelsea no meio do ano passado, após se destacar pelo RB Leipzig e teve uma contusão grave no joelho durante a pré-temporada, ficando afastado por cerca de quatro meses.

Desde que chegou aos Blues, atrapalhado pelas lesões, Nkunku realizou apenas dez partidas pelo clube londrino. Nesse período, o atacante marcou dois gols e ofereceu duas assistências, ambas pelo Campeonato Inglês.

Além dele, o Chelsea também não vai poder contar com Wesley Fofana, Reece James, Marc Cucurella, Lesley Ugochukwu, Roméo Lavia, Benoît Badiashile, Carney Chukwuemeka e Thiago Silva, que seguem no departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica.