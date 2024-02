Na tarde desta segunda-feira (12), o Chelsea venceu de virada o Crystal Palace por 3 a 1, pela 24ª rodada da Premier League, no Selhurst Park. O time, comandado pelo técnico Mauricio Pochettino, saiu atrás no placar, mas virou na etapa final para conquistar três pontos.

Palace na vantagem

O jogo começou bastante equilibrado, com o Crystal Palace tendo mais oportunidades e sendo mais incisivo e preciso no ataque. Porém, o Chelsea ficou mais com a posse de bola e, mesmo dominando as ações, não conseguiu evitar a derrota parcial. Aos 24 minutos, os Blues chegaram com Malo Gusto tentando criar uma jogada perigosa, mas foi marcado o impedimento.

Logo depois, o volante colombiano Jefferson Lerma acertou um belo chute de longa distância, deixando o goleiro Petrovic para trás e levando a torcida local à festa. Sem mudanças, a partida foi para o intervalo com o Crystal Palace tendo a vitória parcial.

Chelsea vira e vence

Na volta para os últimos 45 minutos, o Chelsea ativou o modo reação e passou a ditar o jogo. Logo no primeiro minuto, Malo Gusto tabelou, foi à linha de fundo pela direita e cruzou para trás. Gallagher recebeu livre e bateu de primeira para manter os Blues vivos na partida. Logo em seguida, a equipe buscou tomar a frente no placar, com boas tentativas de Thiago Silva, que pararam na zaga adversária.

Com o marcador igualado, o Palace até tentou levar perigo, mas era realmente o dia do Chelsea, que aproveitou todas as suas oportunidades. Aos 26 minutos, um lance polêmico dividiu opiniões. Nkunku iria receber na área, mas o zagueiro Andersen subiu pelas costas do atacante e o impediu de pegar a bola. O Chelsea reclamou de pênalti, mas a arbitragem considerou a disputa como normal e mandou seguir. O jogo ficou aberto, com os desesperados rivais partindo com tudo para o ataque.

Aos 45 minutos, Palmer recebeu na direita e cruzou mais uma vez para trás. Desta vez, da entrada da área, Gallagher, sim ele novamente, dominou e bateu cruzado para virar o marcador. Na sequência, ainda houve tempo de fechar a conta, com Enzo Fernández. Em outro passe de Palmer, o argentino deixou o zagueiro no chão e mandou no ângulo para celebrar uma dura e importante vitória dos visitantes. Final de jogo: Chelsea 3, Crystal Palace 1.

Mas, e como fica?

Com o bom resultado, o Chelsea subiu para 34 pontos e assumiu o 10º lugar na tabela. Enquanto isso, o Crystal Palace continua a cinco pontos da zona de rebaixamento, somando 24 pontos.

Próximos Jogos

O Chelsea volta a campo no sábado (17), às 14h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Manchester City fora de casa, pela Premier League. Enquanto isso, o Crystal Palace visita o Everton na segunda-feira (19), às 17h (horário de Brasília).