Quatro jogos na Allianz Arena e quatro vitórias do Bayern de Munique, somando todas as competições. Dessa vez, os Bávaros não tiveram nenhuma piedade e massacraram o Mainz 05 com uma goleada de 8 a 1, pela 25ª rodada da Bundesliga.

Gols recheiam o primeiro tempo

Apesar de estar na parte da tabela, os 05 não ficaram na defensiva. Foram para cima do adversário, chegando a subir as linhas de marcação e procurava sair rápido quando recuperava a posse. Em contra-ataque mortal, Neuer fez ligação direta com Müller, que cruzou. Musiala tentou dominar com a ponta da chuteira, deixou escapar, mas conseguiu recuperar, girou para rolar para o meio. Harry Kane chegou e tem apenas o trabalho de escorar.

Foi questão de tempo para os Bávaros encurralaram o Mainz e chegaram ao segundo em menos de 20 minutos de jogo. Kimmich cobrou falta rapidamente pelo lado direito. Kane cabeceou na trave. Goretzka apareceu sozinho e chega para ampliar a vantagem.

O jogo foi ficando mais tranquilo para o Bayern, que tinha o luxo de armar com certa lentidão e escolher com calma com quem jogar. Ai que veio a grande surpresa. Amiri soltou uma bomba em cobrança de falta em direção ao gol. A barreira deu brecha e a bola morreu no fundo das redes, não dando chance nenhuma para Neuer. Os visitantes quase empataram nos acréscimos. Gruda fez linda jogada dentro da área, se livrou dos zagueiros e chutou com muito perigo por cima do gol. Porém, os donos da casa voltaram a ameaçar.

De Ligt tocou de cabeça para o meio, Kane entregou de cabeça para Müller, que cabeceou buscando o ângulo. Van den Berg afastou de? Acertou! De cabeça também e salvou em cima da linha. Mas foi numa infiltração rápida que Kane saiu nas costas da defesa, dominou com a ponta da chuteira e bateu cruzado para fazer o seu segundo e o terceiro do Bayern antes do intervalo.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Virou passeio!

O segundo tempo já começou com bola na rede. De pé em pé, a bola chegou em Musiala. O meia dominou tirando da marcação e cruzou para Müller, que desviou de leve para o fundo do gol. Os 05 não se abateram e ainda tentavam. Gruda bateu colocado da esquerda. Neuer, que estava batido, até pulou e a redonda passou bem perto da trave. Eles alugaram mais o campo de ataque, contudo, deixaram um buraco na parte de trás. Em uma saída rápida, Kane não desistiu do lançamento da intermediária e fez boa inversão para Musiala. O meia apareceu livre, driblou Widmer e deixou o seu.

O massacre foi aumentado aos 66. Goretzka levantou na segunda trave. Gnabry fez um belo toque de calcanhar. O 7 a 1 foi completado por hat-trick de Kane. Kimmich cobrou escanteio. Dier testou firme. Zentner fez grande defesa e o atacante escorou no rebote. O Mainz ficou completamente perdido com o andar do relógio e deixou o Bayern fazer o que quisesse no segundo tempo. Aos 92, Kimmich cruza da direita. Goretzka subiu sem pegar muito impulso para marcar no apagar das luzes.

Harry Kane

Harry Kane chegou ao seu 30º gol na Bundesliga em 25 jogos. Se pegarmos todos os jogos da temporada 2023-24, são 36 gols em 34 jogos. Além disso, o atacante se torna o primeiro jogador a marcar quatro hat-tricks em sua primeira temporada na liga.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Como fica?

Com a vitória, o Bayern chega aos 57 pontos, na vice-liderança da Bundesliga. São sete pontos de diferença para o líder Bayer Leverkusen, que ainda joga na rodada. Por sua vez, o Mainz segue com 16 e aparece em 17º, dentro da zona de rebaixamento.

O que vem por aí

Ambos os times voltam a entrar em campo no próximo sábado (16), às 11h30 (de Brasília). Os Bávaros irão encarar o lanterna Darmstadt, no Merck-Stadion, enquanto os 05 vão receber o Bochum, na Mainz Arena.