Neste domingo (24), jogando na Red Bull Arena, a Itália enfrenta o Equador no Amistoso Internacional, na preparação para os jogos da Eurocopa, enquanto o Equador visa a Copa América.

Fala Spalletti!

Luciano Spalletti, técnico da Itália, falou em coletiva sobre Acerbi, que foi cortado após um possível caso de racismo em uma discussão com Juan Jesus na partida entre Internazionale e Napoli.

“Fala-se mais sobre o caso do que sobre os fatos reais. Precisamos desacelerar um pouco e agir com serenidade. Eu conheço os dois, são dois caras legais. Talvez haja mais publicidade do que o que realmente aconteceu. É muito decepcionante tomar decisões sobre esses episódios aqui, mas devemos ser cuidadosos, mesmo quando relatamos um episódio como esse. Devemos ter cuidado com nosso comportamento, temos responsabilidade”, disse o treinador.

O treinador falou também sobre algumas opções que gostaria de usar, mas que acabaram indo para a Seleção Sub-21 por conta de jogos importantes: “Teríamos tido Riccardo Calafiori aqui, mas a seleção sub-21 está disputando duas eliminatórias e temos amistosos, então devo enfraquecê-la com todos os jogadores à minha disposição? O mesmo vale para Giovanni Fabbian, Willy Gnonto e Cesare Casadei”.

Por fim, Spalletti falou sobre Pellegrini, rasgando elogios ao jogador: “Esperamos muito tempo por Pellegrini, mas nunca o tive à minha disposição até agora. É fácil avaliar o tipo de jogador que ele é; ele é um jogador de futebol forte que pode fazer várias coisas. Ele é alguém que corre muito e cobre muito terreno. Não sei o que acontecerá de agora até a Eurocopa, mas ele é um daqueles jogadores com quem se pode contar. Estou contando com ele. Ele tinha alguns problemas, mas agora já os resolveu. Com De Rossi no comando, ele parece mais à vontade e conseguiu mostrar sua marca registrada”.