A competição mais importante do continente vai começar! Em sorteio realizado em Luque, no Paraguai, na noite desta segunda-feira (18), a Conmebol anunciou os grupos da Copa Libertadores da América de 2024. A competição conta com oito representantes brasileiros.

Atual campeão, o Fluminense... O Tricolor das Laranjeiras é cabeça de chave do Grupo A, ao lado de Cerro Porteño, do Paraguai, Alianza Lima, do Perú e Colo Colo, do Chile.

Proveniente da fase prévia da Conmebol Libertadores, o Botafogo está no Grupo D ao lado de LDU, do Equador, Junior Barranquilla, da Colômbia e Universitário, do Perú. O Fogão conta com o artilheiro Júnior Santos, que já marcou oito gols até aqui para buscar uma classificação para o mata-mata do tornio, algo que não acontece desde 2017.

Além de Fluminense e Botafogo, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG representam o Brasil na competição de clubes mais importante do continente.

Confira os grupos da Conmebol Libertadores

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño (Paraguai), Alianza Lima (Perú) e Colo Colo (Chile).

Grupo B: São Paulo, Barcelona (Equador), Talleres (Argentina) e Cobresal (Chile).

Grupo C: Grêmio, Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Huachipato (Chile).

Grupo D: LDU (Equador), Junior Barranquila (Colômbia), Universitário (Perú) e Botafogo.

Grupo E: Flamengo, Bolívar (Bolívia), Millionários (Colômbia) e Palestino (Chile).

Grupo F: Palmeiras, Independiente del Valle (Equador), San Lorenzo (Argentina) e Liverpool (Uruguai).

Grupo G: Peñarol (Uruguai), Atlético-MG, Rosário Central (Argentina) e Caracas (Venezuela).

Grupo H: River Plate (Argentina), Libertad (Paraguai),Deportivo Táchira (Venezuela) e Nacional (Uruguai).