Após três jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Italiano, a Juventus agora deve definir a situação do meio-campista Adrién Rabiot, que ainda têm permanência indefinida no clube bianconero a partir da próxima temporada.

No entanto, o camisa 25 ainda possui contrato com a Velha Senhora até o dia 30 de junho de 2024, mas o jogador deseja trocar de clube na próxima janela de transferências do verão europeu.

Dessa forma, a possível classificação da Juventus para a próxima edição da Champions League, pode pesar na permanência do jogador francês em Turim.

Além disso, Rabiot também tem a chance de disputar o Mundial de Clubes, que será sediado nos Estados Unidos a partir da próxima temporada, entre junho e julho de 2025.

Entretanto, a Juventus conseguiu sua classificação direta para o torneio da Fifa, após a eliminação do Napoli para o Barcelona nas oitavas de final da Champions League.

Com a camisa da Velha Senhora, Rabiot disputou 200 partidas oficiais com o time piemontês, num total de 21 gols marcados e 15 assistências distribuídas, desde que foi contratado junto ao Paris Saint-Germain em 2019.

Pelo Campeonato Italiano, a Juventus se mantém na terceira colocação nos 59 pontos somados e cada vez mais longe da liderança, que atualmente é ocupada pela arquirrival Inter de Milão, que lidera a competição e está próxima do título do Scudetto.

Nesse momento, o clube bianconero está há oito pontos de diferença sobre a Roma, que é o primeiro time, que ocupa a zona de classificação para a Europa League da próxima temporada.

Faltando nove rodadas para o fim do torneio, a Juventus precisa vencer mais cinco jogos e se garantir diretamente na fase de grupos da Champions League do semestre que vem.

Juventus busca retomar o caminho das vitórias contra a Lazio pelo Calcio após a Data Fifa

Para voltar a vencer no Campeonato Italiano, a Juventus retorna a campo no dia 30 de março, após a Data Fifa e dessa vez para enfrentar a Lazio, em confronto realizado pela 30ª rodada do Calcio, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Em contrapartida, o último triunfo da Velha Senhora na Serie A, foi justamente para o Frosinone por 3 a 2, no dia 25 de fevereiro, através da 26ª rodada, no Allianz Stadium.