No San Siro, Roma bate Milan e saí em vantagem nas quartas de final da Europa League

Em jogo que marcou o início dos confrontos de ida, das quartas de final da UEFA Europa League, Milan e Roma se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (11). No San Siro, o clássico italiano terminou com vitória dos visitantes pelo placar de 0 a 1. Mancini balançou as redes para os Lobos



Roma em vantagem fora de casa

Em um primeiro tempo movimentado, os Lobos foram quem saíram na frente. A equipe comandada pelo ex-jogador Daniele De Rossi, executou perfeitamente seu plano de jogo.

A principal arma da Roma na primeira etapa estava do lado direito do campo, El Shaarawy, que através de suas rápidas transições, muitas vezes pegou a defesa do Milan de surpresa.

Além disso, o atacante italiano foi responsável por prender Theo Hernández na marcação, fazendo com que o lateral francês, uma das principais armas ofensivas da equipe, não pudesse apoiar o pouco acionado Rafael Leão, grande destaque do Milan na temporada.

O único gol da partida até então surgiu de um escanteio, originado por uma rápida transição ofensiva pelo lado direito que terminou em uma bela defesa de Maignan em chute de El Shaarawy.

Dybala levantou a bola na área e Mancini, o zagueiro que já havia dado a vitória para a Roma no chamado Derby della Capitale contra a Lazio no último sábado (06), cabeceou a bola, não dando chances ao goleiro rival e abrindo o placar da partida.

Sem mudanças no placar

A segunda etapa se iniciou sem mudanças de estratégia para ambas equipes.

O Milan tentou pressionar através do incentivo de sua apaixonada torcida, que mais uma vez lotou o San Siro.

Ao decorrer da partida, o jogo foi ficando morno e a Roma, vencendo fora de casa, estava satisfeita com o resultado.

Em uma noite pouco inspirada do ataque anfitrião em Milão, as melhores chances foram surgir já nos momentos finais da partida.

A principal delas foi o chute de Giroud que parou no travessão. Após uma linda jogada de Chukwueze, com direito a caneta no adversário, o atacante nigeriano deixou o camisa 9 em condições de finalizar sem marcação dentro da pequena área, a bola subiu muito e acabou carimbando o travessão. Desperdiçando assim, a melhor e uma das únicas chances do Milan na partida.

Partida de volta

Agora ambas equipes tem compromissos pelo campeonato italiano durante o final de semana e voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (18), às 16h, desta vez com o mando de campo da Roma, no histórico estádio Olímpico, para decidirem quem avança para as semifinais da UEFA Europa League.