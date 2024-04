Milan e Roma se enfrentam em duelo italiano na Europa League

Nesta quinta-feira (11), Milan e Roma vão se enfrentar em duelo italiano, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League, que acontece às 16h (horário de Brasília), no San Siro.

Pelo torneio da UEFA, os Rossoneros se classificaram para os playoffs da competição continental, após terminarem em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League.

Nas oitavas de final, o Milan teve tranquilidade, ao passar pelo Slavia Praga, da República Tcheca com facilidade e vencendo o adversário em casa por 4 a 2 no jogo de ida e como visitante pelo placar de 3 a 1.

Do mesmo modo, a Roma terminou na vice-liderança do Grupo G da Europa League com 13 pontos somados, incluindo quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Assim como o Milan, os Giallorossi também avançaram para a próxima fase de competição continental, ao despachar o Brighton nas oitavas de final pelo placar agregado de 4 a 1, incluindo ida e volta.

Quem passar desse duelo, terá pela frente o vencedor de Bayer Leverkusen e West Ham, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Europa League.

Como chega o Milan

Embalado por sete vitórias consecutivas nos últimos jogos, somando todas as competições, o Milan chega em alta para o duelo desta quinta-feira, após se afastar de vez do título da Serie A, que está próximo de ser conquistado pela rival Internazionale.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os Rossoneros se mantém firmes na vice-liderança do Calcio, com 68 pontos somados e seis a mais que a Juventus, que aparece em terceiro lugar.

Diante da Roma, o técnico Stefano Pioli terá que lidar com os desfalques de Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Malick Thiaw, que estão machucados, além de Fikayo Tomori, que cumpre suspensão.

Como chega a Roma

Em alta na temporada sob o comando de Daniele De Rossi, a Roma faz uma campanha de recuperação no Campeonato Italiano, após derrotar a arquirrival Lazio por 1 a 0, no último fim de semana, pela 31ª rodada do Calcio.

Na tabela de classificação da Serie A, os Giallorossi aparecem na quinta colocação com 55 pontos e seguem sonhando como uma vaga para a próxima edição da Champions League.

Para essa partida, a Roma não vai poder contar com Sardar Azmoun e Evan Ndicka, que desfalcam o time por lesão e suspensão, respectivamente.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Llorente e Angeliño; Cristante, Paredes e Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy. Técnico: Daniele De Rossi