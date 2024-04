Benfica e Marseille fazem duelo equilibrado nas quartas da Europa League

Nesta quinta-feira (11), o Benfica mede forças contra o Olympique de Marseille, em duelo equilibrado no jogo de ida das quartas de final da Europa League, que acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz.

Pelo torneio da UEFA, os Encarnados se classificaram para os playoffs da competição, após terminarem em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League.

Nas oitavas de final, o Benfica deixou o Rangers para trás e levou a melhor sobre o escoceses, após ficar no empate no jogo de ida por 2 a 2, mas no confronto de volta, os portugueses venceram por 1 a 0, em Glasgow.

Do mesmo modo, o Olympique de Marseille avançou para os mata-mata da Europa League, ao terminar em segundo lugar no Grupo B com 11 pontos somados, incluindo três vitórias, dois empates e uma derrotas.

Após eliminar o Shakhtar Donetsk nos playoffs, os franceses conseguiram despachar o Villarreal nas oitavas de final, vencendo os espanhóis pelo placar agregado de 5 a 3, incluindo ida e volta.

Quem passar desse embate, terá pela frente o classificado entre Liverpool e Atalanta, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Europa League.

Como chega o Benfica

Após ser derrotado para o Sporting no último fim de semana, o Benfica se complicou no Campeonato Português e viu o arquirrival disparar cada vez mais na liderança.

Na tabela de classificação da competição nacional, os Encarnados seguem na vice-liderança com 67 pontos somados e nove a mais que o Porto, que aparece logo atrás na terceira colocação.

Para essa partida, o técnico Roger Schmidt terá força máxima e com todo o elenco completo á disposição.

Como chega o Olympique de Marseille

Há quatro jogos sem vencer, o Olympique de Marseille vai em busca de recuperação nesta quinta-feira para sonhar com uma vaga nas semifinais da Europa League, após fazer uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Francês.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Phocéens aparecem na oitava colocação nos 39 pontos somados e fora da zona de classificação para as competições europeias na próxima temporada.

Diante do Benfica, o técnico Jean-Louis Gasset terá que lidar com os desfalques de Valentin Rongier, Amir Murillo, Bilal Nadir, Jean Onana e Jonathan Clauss, que estão lesionados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi e Fernández; Florentino Luis, João Neves, Di María, Rafa Silva e David Neres; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt

Olympique de Marseille: Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi e Merlin; Kondogbia, Veretout e Ounahi; Ndiaye, Aubameyang e Harit. Técnico: Jean-Louis Gasset