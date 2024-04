Zagueiro Brock vibra com fase positiva do Cerro Porteño

Duas vitórias consecutivas no Campeonato Paraguaio, o primeiro triunfo na Copa Libertadores e apenas dois gols sofridos. Esse é o balanço dos quatro últimos jogos do Cerro Porteño, equipe do zagueiro Brock. Titular absoluto, o gaúcho comemora a fase vivida no clube sul-americano.

"Todo o esforço diário nos treinamentos tem se refletido em campo. Estamos buscando subir na classificação da liga nacional e felizmente já reagimos na Libertadores. A vitória sobre o Alianza Lima, até pela forma como aconteceu, nos deu muita moral" afirmou.

O clube de Brock recebe neste domingo o Sportivo Ameliano, pela décima terceira rodada do Campeonato Paraguaio. O brasileiro admite a necessidade de voltar a vencer.

"Será fundamental. Eles vem de três partidas sem derrota na competição e ocupam uma posição próxima da nossa. Obter os três pontos hoje é essencial dentro do planejamento que foi estabelecido" encerrou.