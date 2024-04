Falta pouco para começar a busca pela Glória Eterna, pois a Libertadores estreia nesta terça-feira (02). Aqui, você fica por dentro do que esperar do Grupo B. Como as equipes chegaram à competição, como estão em 2024 e história na maior competição das Américas. A chave será disputada por São Paulo, Barcelona de Guayaquil (EQU), Cobresal (CHI) e Talleres (ARG).

SÃO PAULO

O Tricolor Paulista chega a esta Libertadores após conquistar sua vaga como o atual campeão da Copa do Brasil de 2023. O São Paulo volta à competição após dois anos, quando foi eliminado nas quartas de final pelo seu rival Palmeiras.

Nesta temporada, a equipe do Morumbi trocou de treinador logo no início, pois seu antigo técnico, Dorival Júnior, assumiu a Seleção Brasileira. Agora, com Carpini no comando, a equipe venceu a Supercopa Rei em fevereiro nos pênaltis contra o Palmeiras, mas após o título, oscilou bastante e foi eliminada do Paulistão nas quartas de final pelo Novorizontino.

O São Paulo é o único integrante do Grupo B que já teve o gostinho de conquistar a Glória Eterna, três vezes: em 1992, 1993 e 2005, derrotando nas finais: Newell's Old Boy (ARG), Universidad Católica (CHI) e Athletico-PR, respectivamente.

BARCELONA (EQU)

O maior campeão do futebol equatoriano, o Barcelona se classificou para a Libertadores de 2024 após ter conquistado o segundo lugar do Campeonato Equatoriano do ano passado.

A equipe de Guayaquil tem certa tradição na competição continental, mas nunca conseguiu ser campeão. O clube já chegou às semifinais em sete ocasiões e disputou duas finais, nos anos de 1990 e 1998. Em 2024, a equipe de Luis Diego Lopez disputará a Copa Libertadores pela sexta edição consecutiva. Na temporada passada, acabou sendo eliminada na fase de grupos.

Na atual temporada equatoriana, o Barcelona faz um início de temporada ruim. São paenas cinco pontos em quatro jogos e a décima primeira colocação entre os dezesseis participantes da competição. Seu compromisso mais recente foi na sexta, 29 de março, quando empatou por 1 a 1 com o Macará.

TALLERES (ARG)

O Talleres estreia na Libertadores contra uma equipe que já foi seu algoz. Em 2019, os argentinos provocaram uma eliminação dolorosa para o São Paulo na competição, quando os brasileiros caíram pela primeira vez na história na fase de pré-Libertadores.

A melhor campanha do Talleres na Libertadores foi justamente na última em que participou, em 2022. Na ocasião, a equipe chegou até as quartas de final e foi eliminada pelo Vélez Sarsfield. A equipe disputou o principal torneio de clubes da América do Sul apenas três vezes. Retornando agora pela quarta vez após conquistar vaga via classificação do Campeonato Argentino.

Sob o comando de Walter Ribonetto, o Talleres faz uma ótima campanha na Liga Argentina. A equipe vem de uma invencibilidade com quatro vitórias e três empates nas últimas sete partidas e é vice-líder da Chave A, somando 22 pontos em 12 partidas.

COBRESAL (CHI)

A equipe conquistou sua vaga após terminar como vice-campeã do Campeonato Chileno da temporada. Com isso, o Cobresal voltou a disputar a fase de grupos da Libertadores após oito anos, quando estava no grupo que incluía Corinthians, Cerro Porteño e Independiente Santa Fé. No "grupo da morte", os chilenos acabaram sendo eliminados, ficando na última posição da chave.

O Cobresal tem pouca tradição na Conmebol Libertadores, antes de 2016, eles haviam se classificado para a principal competição das Américas apenas em 1986. Considerados a zebra do grupo, os chilenos apostaram no poder de sua cidade, El Salvador, que está a 2.300 metros acima do nível do mar, próxima à Cordilheira dos Andes, sendo também um lugar de difícil acesso.

O elenco que foi vice-campeão chileno passou por diversas mudanças e o técnico Gustavo Huerta, que está no cargo desde 2018, enfrenta dificuldades para fazer o time se encaixar novamente. Sem vitórias nos quatro primeiros jogos do campeonato nacional, o Cobresal está na zona de rebaixamento.

EXPECTATIVAS

A expectativa para este grupo é que o São Paulo, tricampeão da competição, avance para a próxima fase com certa tranquilidade. O Talleres, da Argentina é o favorito para ficar com a segunda vaga, mas, o Barcelona do Equador, também tentará disputar essa colocação. Já o Cobresal, do Chile, é considerado a zebra do grupo, mas pode tirar pontos dos demais times e, quem sabe, conquistar o terceiro lugar, que garantiria vaga para a Copa Sul-Americana.