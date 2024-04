Nesta terça-feira (2), o Furacão iniciou a Copa Sul-Americana com o pé direito ao golear o Sportivo Ameliano. A partida realizada no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai válida pela primeira partida do Grupo E terminou em 4 a 1, importante vitória com saldo de gols para o Athletico que luta pelo Tri.

Primeira etapa com placar elástico

O Uruguaio Mastriani abriu o placar já nos primeiros minutos de pressão da equipe paranaense, após chutaço de Cannobio, Zapelli ficou com o rebote e serviu o companheiro, que debaixo da trave só completou para o gol.

Aos 15' a defesa do Furacão vacilou e o Ameliano chegou ao gol de empate aos trancos e barrancos, Fredy Vera ficou no 1x1 com o goleiro Bento e não perdoou, é o empate da equipe paraguaia.

Após o gol a equipe paraguaia ensaiou uma pressão com as chegadas de Fredy Vera denovo e seus companheiros, que foi logo respondida pelo Furacão com Zapelli que assustou com um chute de longe, o mesmo Zapelli que viria acabar com os minutos de felicidade dos paraguaios aos 31 minutos, Léo Godoy cruzou da direita e o meia acertou um bonito chute para colocar o Furacão em vantagem denovo.

Depois do segundo gol o Athletico teve maior controle do confronto e já nos acréscimos chegou ao terceiro gol, após toques de bola na área de ataque, o volante Fernandinho chegou de trás e bateu para o gol, a bola teve um leve desvio mas morreu no fundo das redes.

(Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

Furacão administrou o resultado e saiu vitorioso na estreia

Após marcar três gols contra um adversário bem inferior, a equipe apenas administrou o placar construído na primeira etapa, Cuca fez mudanças para preservar e controlar o desgaste físico de atletas importantes e deu minutagem a jogadores menos utilizados, entraram durante a segunda etapa Felipinho, Hugo Moura, Benítez, Di Yorio e Cuello.

(Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

Mas foi com Mastriani que o Furacão teve a oportunidade de ampliar o placar, o uruguaio marcou seu segundo gol na partida, após cruzamento de Esquivel na medida, o jogador cabeceou para o gol do Ameliano e fechou a tampa do caixão, o quarto gol do Athletico e três pontos importantes conquistados na casa do adversário para abrir os trabalhos na competição de forma muito positiva, e com saldo de gols que faz enorme diferença nas competições Sul-Americanas.

Vitória sacramentada para a única equipe brasileira a sair com a vitória no primeiro dia da fase de grupos das competições da CONMEBOL, o técnico Cuca vem de vitórias consecutivas pela equipe e vai fazendo um bom trabalho na equipe do Paraná, que é bi-campeã da competição e tem tudo para buscar o tri este ano.

Situação do grupo e próxima rodada

Com a vitória o Athletico é o atual líder do Grupo E, e com um bom saldo de gols, já que Danubio e Rayo Zuliano só se enfrentam na quarta-feira (4). A próxima rodada será já na semana que vem, na terça-feira (9), o Furacão irá enfrentar o Rayo Zuliano, na Ligga Arena, enquanto o Danubio receberá o Sportivo Ameliano, ambos os confrontos serão às 21h30 (Horário de Brasília).

Próximos jogos

O Athletico Paranense enfrenta o Maringá neste sábado (6), às 17h (Horário de Brasília), pelo segundo jogo da final do Campenato Paranaense, a ida no último fim de semana teve o Furacão como vencedor pelo placar mínimo de 1 a 0, o título Paranaense pode ser o primeiro de Cuca no comando da equipe rubro-negra. Já o Sportivo Ameliano volta a campo na sexta-feira (5), em partida válida pelo Campeonato Paraguaio, diante do Nacional, a equipe está na sexta colocação, apenas sete pontos atrás do líder Libertard.