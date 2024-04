A tarde desta terça-feira (23) está reservada para uma importante partida. Lazio e Juventus se enfrentam, às 16h, no Estádio Olímpico, em Roma, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa Itália.

No jogo de ida a "Velha senhora", venceu por 2 a 0, jogando em casa, com gols de Vlahovic e Chiesa e possui para a segunda partida a vantagem do empate e de uma derrota por um gol de diferença. Em caso de vitória da Lazio por dois gols de diferença a partida irá para a prorrogação.

O adversário do vencedor deste confronto será definido, nesta quarta-feira (24), no duelo entre Fiorentina e Atalanta.

Juve em vantagem

Após vencer o jogo de ida, em casa, por 2 a 0, a equipe de Turim possui para esse jogo uma larga vantagem. O time comandado pelo italiano, Massimiliano Allegri, deverá entrar em campo com força máxima.

A Copa Itália é a única chance de título, para a Juventus, nesta temporada. No campeonato italiano, a Juve ocupa a terceira colocação e não pode mais alcançar a Inter de milão, matematicamente campeã nacional.

Provável escalação: Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiasso; Chiesa, Vlahovic.

Lazio em busca de virada histórica

Vindo de duas vitórias consecutivas, a equipe comandada pelo croata Igor Tudor, tentará, contra a Juventus uma grande reação. Para que a Lazio passe à grande final é necessário que vença a partida por, no mínimo, três gols de diferença. Em caso de empate no resultado agregado a partida será definida na prorrogação ou pênaltis.

Na liga nacional, a Lazio está na sétima posição, em vaga de classificação para a Conference League. A três pontos da Roma, a equipe ainda sonha com uma vaga na Champions League da próxima temporada.

Provável escalação: Mandas; Patric, Romagnoli, Mario Fuentes; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos.

