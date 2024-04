O Real Madrid viveu nesta quarta-feira (17) uma de suas noites mais memoráveis de UEFA Champions League ao conseguir vaga para as semifinais eliminando o Manchester City em pleno Eithad Stadium.

Após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação com um City pressionando bastante desde o segundo tempo em busca do gol diante de um recuado e organizado adversário, o Real arrancou a vaga nos pênaltis com a consagração da atuação do goleiro Lunin.

Em entrevista para a emissora Movistar após a partida, o técnico do Real Madrid admitiu que o Manchester City teve praticamente o controle total da partida, mas aproveitou para elogiar bastante o comportamento do sistema defensivo de sua equipe.

''Como explicar isso? Começamos bem, saímos na frente no placar e depois começamos a sofrer, a lutar, a nos sacrificar... O City teve mais controle. Mas, embora sempre tenha tido mais controle, acho que defendemos muito bem.. Já vimos muitas vezes o Real Madrid fazer este exercício, o que traz à tona algo que ninguém pensava que iríamos ter. Nos pênaltis estávamos muito convencidos de que iríamos nos classificar.''

Em outro momento da entrevista, Ancelotti foi questionado sobre o que conversou com o técnico Pep Guardiola após a definição da vaga de classificação. O técnico do Real Madrid rasgou elogios para o treinador do Manchester City.

''Ele me deu parabéns pela classificação, nos desejou sorte, foi um cavalheiro... Como sempre foi e como este clube é, um clube de cavalheiros."

Temporada excelente do Real Madrid

O Real Madrid enfrentará o Bayern de Munique em um dos maios confrontos possíveis no futebol europeu nas semifinais da Champions League no dia 30 de abril ou 1º de maio. Antes, o próximo desafio dos prováveis campeões de La Liga será o Barcelona, em clássico válido pela reta final do campeonato espanhol neste domingo, a partir das 16h, pelo horário de Brasília, no Santiago Bernabéu.