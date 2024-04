Nesta segunda-feira (22), Roma e Bologna medem forças pela Serie A, de olho em uma vaga direta para a próxima edição da UEFA Champions League, às 13h30 (horário de Brasília), em confronto realizado pela 33ª rodada do Calcio, no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os Giallorossi aparecem na quinta colocação nos 55 pontos somados, incluindo 16 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Por outro lado, os Rossoblù seguem firmes no G4, através da quarta posição nos 59 pontos conquistados e com quatro pontos de vantagem em relação ao adversário desta segunda-feira.

Dessa forma, a Roma precisa da vitória em casa pelo Campeonato Italiano para reduzir a vantagem do Bologna na zona de classificação para a Champions League, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Do mesmo modo, os Rossoblù também buscam o resultado positivo no Calcio para se garantir na principal competição de clubes da UEFA e podendo encostar na Juventus, que ocupa a terceira colocação da Serie A nos 64 pontos.

Como chega a Roma

Há cinco jogos seguidos sem perder na temporada, a Roma chega bastante embalada para o confronto desta segunda-feira pelo Campeonato Italiano contra o Bologna, após despachar o Milan nas quartas de final da Europa League.

Durante esse período, os Giallorossi conquistaram quatro vitórias e apenas um empate, somando todas as competições e também seguem vivos em busca de uma vaga direta para a fase de grupos da Champions League.

Diante do Bologna, o técnico Daniele De Rossi terá que lidar com apenas dois desfalques e tratam-se do zagueiro Evan Ndicka e do atacante Romelu Lukaku que estão machucados e ficam de fora da partida desta segunda-feira.

Para o lugar do belga, a Roma deverá escalar o atacante Tammy Abraham, que se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e será o titular absoluto contra o Bologna, ao lado de Dybala e El Shaarawy.

Como chega o Bologna

Assim como a Roma, o Bologna também atravessa um grande momento no Campeonato Italiano e estão invictos há quatro jogos consecutivos na competição nacional, incluindo duas vitórias e dois empates.

Entretanto, o time comandado pelo técnico Thiago Motta vem de dois tropeços contra Frosinone e Monza e nessas duas últimas partidas pela Serie A, os Rossoblù não conseguiram balançar as redes adversárias.

Para essa partida, o Bologna terá que lidar com os desfalques do zagueiro Adama Soumaoro, do meia Lewis Ferguson e do atacante Jens Odgaard, que ainda estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os Rossoblù ainda correm o risco de perder Dan Ndoye, Sam Beukema, Riccardo Calafiori e Victor Kristiansen, que estão pendurados com quarto cartões amarelos, caso que sejam advertidos serão desfalques contra a Udinese no próximo domingo.

Prováveis escalações:

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Llorente e Angelino; Cristante, Paredes e Pellegrini; Paulo Dybala, Abraham e El Shaarawy. Técnico: Daniele De Rossi.

Bologna: Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori e Kristiansen; Freuler, Orsolini, Aebischer, Fabbian e Saelemaekers; Zirkzee. Técnico: Thiago Motta.