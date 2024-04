Fiorentina enfrenta Genoa de olho em vaga na Conference League

O último dia de partidas da 31º rodada do campeonato italiano contará com o duelo entre Fiorentina e Genoa. O jogo irá acontecer nesta segunda (15), às 13h30, no estádio Artemio Franchi, em Florença.

O confronto entre as equipes italianas têm sido favorável para a Fiorentina. Em casa a equipe comandada pelo treinador Vincenzo Italiano não perde para o Genoa a 17 partidas. São 9 vitórias para equipe mandante além de 8 empates.

Nos últimos 36 confrontos a equipe visitante conquistou apenas 5 vitórias enquanto a "La viola" 14 triunfos.

Fiorentina mira a para parte de cima da tabela

Atual 10º colocada na tabela, com 43 pontos, e a sete pontos da zona de classificação para a Conference League, a equipe de Florença não vence a dois jogos. Sua última vitória aconteceu contra a Atalanta, por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Coppa Itália.

Para a partida da próxima segunda-feira a Fiorentina não possui desfalques e deve mandar a campo o que tem de melhor a disposição.

Provável escalação: Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Luca Ranieri, Cristiano Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné Lucas Beltrán, Sottil; Belotti.

Genoa vindo de bons resultados

A 3 jogos sem perder, a equipe comandada pelo italiano Alberto Gilardino busca, nesta segunda, manter a série invicta e quebrar o tabu como visitante contra a Fiorentina.

A 12 pontos da vaga de classificação para a Conference League, e 16 pontos a frente da zona de rebaixamento, o clube de Gênova não possui grandes ambições para o fim desta temporada.

Para o jogo desta segunda, o Genoa não poderá contar com o meio campista Malinovskyi, o zagueiro Alan Matturro e o atacante Vitinha.

Provável escalação: Josep Martínez; De Winter, Mattia Bani, Vásquez; Spence, Fendrup, Milan Badeji, Strootman, Junior Messias; Albert Guomundsson, Mateo Retegui.