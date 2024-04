Nesta terça-feira (23), Cuiabá e Deportivo Garcilaso se encontraram em uma partida válida pela Conmebol Sul-Americana.

O resultado não foi um dos melhores para o time mato-grossense que fica apenas no empate de 1x1 após levar gol aos setenta e seis minutos. O fator altitude foi um adversário para o Cuiabá, o time contava com os 3400 metros de diferença, porém, foi algo que afetou totalmente o time brasileiro.

A comissão técnica elogiou o desempenho do Dourado, mas lamentou a falha defensiva no lance do gol do Garcilaso.

Muito orgulhoso dos meus atletas pela partida que fizemos, primeira vez desse grupo jogando na altitude, em que altura interfere no ritmo de jogo. Tivemos uma proposta de manter a posse de bola por dentro, desacelerar o jogo em alguns momentos. No segundo tempo, conversamos sobre ser mais agressivos após entender as condições do jogo. Houve a situação da expulsão do Garcilaso, que nos permitiu ser ainda mais agressivos e tivemos consciência.

Lubel também comenta da entrada do jogador que marcou o gol colocando o Cuiabá em vantagem, porém, ressaltou o fator altitude que interferiu no jogo e valoriza o ponto conquistado fora de casa.

O Pitta entra, faz o gol e a partir dali a gente tinha a vitória com bastante possibilidade. Tínhamos falado que um dos poucos caminhos que o Garcilaso poderia fazer o gol era na bola parada, aproveita-se muito bem o fato do tempo da bola ser diferente. Eu não revi o lance, mas foi uma infelicidade nossa, a gente não pode conceder um gol nessas situações. Mas tem que valorizar o fato de vir aqui num terreno difícil, conquistar um ponto e manter invicto na Sul-Americana em busca da classificação que é o nosso objetivo.

O técnico também elogia os jogadores pela boa jogada criada que originou o gol do time brasileiro.

Acho que todos ficaram muito felizes aqui no estádio com a qualidade do jogo e com qualidade do nosso gol, que representa o jogo brasileiro, bem trabalhado pelo chão. Em virtude de que o plano de jogo caminhou como a gente imaginava, o sabor é bem amargo porque a gente tinha a vitória nas nossas mãos e tem que ficar de lição pra diminuir esses erros e continuar pontuando nos próximos jogos.

Com o empate, a equipe mato-grossense manteve a liderança provisória do Grupo G. O Cuiabá volta a campo no sábado (27), para receber o Atlético-MG, às 17h30, em casa (na Arena Pantanal), partida válida pelo Brasileirão.