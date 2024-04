O Cuiabá não terá facilidade em seu grupo da Sul-Americana, participando da competição apenas pela terceira vez, a equipe tem adversários complicados e vai precisar jogar um bom futebol para chegar nas fases mais avançadas.

A equipe é inexperiente quando o assunto é competição internacional, muito por que é um clube novo, fundado em 2001 e que veio a ter relevância nacional nos últimos anos.

Os adversários poderão dificultar a vida do Dourado, apesar do formato da competição ter mudado desde a última vez que a equipe participou.

Em 2022 apenas o primeiro de cada grupo avançava para a fase seguinte e na ocasião o Cuiabá em um grupo com Melgar-PER, Racing-ARG e River Plate-URU ficou em terceiro, bem distante de avançar de fase.

Desde a edição de 2023 a competição mudou um pouco, agora os dois primeiros de cada grupo avançam, no entanto, o segundo colocado joga uma fase de pré-oitavas contra os clubes que ficam em terceiro na Libertadores.

A grande final da Sul-Americana está marcada para o dia 23 de novembro, mas ainda sem local e horário definidos.

Cuiabá

O Dourado deu trabalho para várias equipes no ano passado enão ficou tão distante da Libertadores, apenas 5 pontos separaram a equipe da competição de maior patamar internacional na América do Sul, o Cuiabá ainda ficou na frente de grandes clubes como Corinthians e Cruzeiro no último Brasileirão.

A equipe do Mato Grosso está invicta em 2024 apesar de ter perdido seu técnico para o Corinthians, quem comanda a equipe é o interino Luiz Fernando Iubel que vem mantendo o Cuiabá sem derrotas no ano.

(Foto: Divulgação/ Cuiabá)

Lanús (Argentina)

O Lanús é o primeiro adversário do Cuiabá na fase de grupos, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (Horário de Brasília) na Arena Pantanal.

O clube grená não é mais aquele que chegou na final da Libertadores batendo o River Plate mas ainda é um clube argentino com qualidade e chato de se enfrentar devido a casca em competições da CONMEBOL.

Recentemente na temporada 2020, o clube foi vice-campeão da Sul-Americana ao perdeu para o Defensa y Justicia por 3 a 0 na final.

Os destaques da equipe vão para Walter Bou e Marcelino Moreno, ex-Coritiba, juntos somam 10 gols em 12 partidas no Campeonato Argentino, em que a equipe está em segundo no Grupo B, e podem ser um perigo contra a meta do goleiro Walter.

O clube tem ao seu lado também o seu estádio, o Néstor Díaz Pérez, também chamado de “A Fortaleza”, com grades e arquibancadas de cimento, o estádio é conhecido pelo típico caráter intimidador dos estádios na Argentina.

(Foto: Divulgação/ Lanús)

Metropolitanos (Venezuela)

A equipe Venezuelana é um time novo, criado neste século assim como o Cuiabá, mas a equipe já foi campeã do campeonato nacional da Venezuela, em 2022.

O time vem participando das competições da CONMEBOL nos últimos anos e no ano passado jogou a Libertadores, essas experiências pesam para as equipes que disputam a competição e o Cuiabá pode encontrar dificuldades.

Atualmente o clube se encontrada na metade da tabela do campeonato da Venezuela e seu jogador mais conhecido é o zagueiro Chancellor, ex-Coritiba.

(Foto: Divulgação/ Metropolitanos)

Deportivo Garcilaso (Peru)

O clube peruano estreou na Liga Peruana no ano passado após vencer a Copa do Peru, é a primeira vez que a equipe disputa uma competição Sul-Americana.

Para chegar aos grupos, o Garcilaso precisou bater a Associação Desportiva Tarma (ADT) em uma fase qualificatória.

A equipe manda seus jogos em Cusco, na região dos Andes que fica mais de três mil metros acima do nível do mar. A casa do Garcilaso aparece entre as dez com maior altitude no mundo.

Na atual temporada a equipe está na beira da zona de rebaixamento e é o time cotado para ser a famosa equipe para se fazer saldo de gol no grupo.

(Foto: Divulgação/Deportivo Garcilaso)

Calendário do Grupo G

Rodada 1:

CUIABÁ x Lanús - 03/04 - às 19h

Garcilaso x Metropolitanos - 04/04 às 19h

Rodada 2:

Metropolitanos x CUIABÁ - 11/04 às 19h

Lanús x Garcilaso - 11/04 às 19h

Rodada 3:

Garcilaso x CUIABÁ - 23/04 às 21h

Metropolitanos x Lanús - 25/04 às 19h

Rodada 4:

CUIABÁ x Metropolitanos - 08/05 às 21h

Garcilaso x Lanús - 09/05 às 23h

Rodada 5:

Lanús x Metropolitanos - 15/05 às 19h

CUIABÁ x Garcilaso - 15/05 às 21h

Rodada 6:

Lanús x CUIABÁ - 29/05 às 19h

Metropolitanos x Garcilaso - 29/05 às 19h