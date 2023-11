Manchester City vence Leipzig de virada e continua 100% na fase de grupos Champions League

Nesta terça-feira (28), o Manchester City recebeu o RB Leipzig no Etihad Stadium, pela 5ª rodada do Grupo G da Champions League, e venceu de virada por 3 a 2. O time alemão, apesar de jogar mais recuado, chegou a marcar duas vezes no 1º tempo com Openda. Mas as mexidas de Pep Guardiola fizeram efeito, e os Citizens conseguiram buscar a virada com gols de Haaland, Foden e Julián Álvarez.

Openda aproveita erro de Akanji para abrir o placar para o RB Leipzig

Aos 12 minutos, o goleiro Blaswich mandou um lançamento da própria área, Akanji perdeu na disputa para Loïs Openda escapar livre, invadir a área do Manchester City e finalizar para deixar o RB Leipzig na frente do placar.

A partir daí, o time inglês começou a dominar na partida. Aos 15, em um bola parada alçada na área por Bernardo Silva, Ruben Dias subiu sozinho, mas mandou sobre o gol adversário. Aos 29’, Rico Lewis recebeu a bola, limpou o marcador, mas mandou por cima. No tiro de meta, Blaswich quase se complicou após tocar a bola e quase sobrar para Bernardo Silva de frente para o gol.

Openda faz bela jogada para fazer o segundo gol do Leipzig

O City pressionava bastante e o gol parecia questão de tempo, mas aos 32 minutos, Openda ganhou no corpo do Ruben Dias na intermediária, cortou o Gvardiol e bateu no contrapé do Ortega para ampliar para o time alemão. Aos 34’, Rico Lewis ajeitou para Erling Haaland, que mandou um balaço, mas acabou isolando.

Phil Foden comanda o Manchester City no segundo tempo

Aos oito do segundo tempo, Phil Foden deu um lindo passe para Haaland de cara para o gol, que não perdoou e diminuiu o marcador. A pressão da equipe de Manchester aumentou ainda mais com a entrada de Jérémy Doku e Julián Álvarez. Aos 22, em um cruzamento na área, Aké testou firme, mas foi para fora.

Até que aos 24 minutos, Gvardiol deu um passe forte para Phil Foden, que já dominou tirando do marcador e chutou de canhota para deixar tudo igual. Aos 26, foi a vez do Leipzig responder com um chute de Benjamin Šeško, e Ortega espalmou para escanteio. Os Bullens chegaram a fazer mais um gol, mas o árbitro marcou impedimento na jogada.

Mudanças do Guardiola fazem a diferença no final

Aos 41 minutos, Doku recebeu na esquerda, encontrou Phil Foden dentro da área que dominou e encontrou Julián Álvarez, de frente para o gol, bater de direita e virar para o Manchester City. Após isso, os mandantes administraram o resultado até o fim para assegurar a liderança no grupo G.

Situação das equipes no Grupo G

Com a vitória, o atual campeão Manchester City chegou a 15 pontos no Grupo G da Champions League, vencendo todas as partidas até aqui na atual edição. O RB Leipzig, por outro lado, perdeu apenas para os ingleses no grupo, e soma 9 pontos, já garantido em 2º lugar nas eliminatórias.

Próximos compromissos

O próximo jogo dos Citizens será na Premier League, em um confronto direto contra o Tottenham, no Etihad Stadium, neste domingo (3), às 13h30 (horário de Brasília). Antes de viajar para disputar o Mundial de Clubes, o City ainda vai jogar a última rodada da Champions League, contra o Estrela Vermelha, na Sérvia.

Já o RB Leipzig volta para a Alemanha para encarar o Heidenheim, pela 13ª rodada da Bundesliga, neste sábado (2), às 11h30 (horário de Brasília). Na última rodada do Grupo G da competição europeia, o Bulli vai receber o Young Boys em casa.