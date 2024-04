Grêmio e Cuiabá se enfrentaram em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Imortal venceu por 1x0. Cristaldo marcou o único gol da partida. Com o resultado, o time de Porto Alegre assume provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. Já o Cuiabá, está na última colocação, mas tem um jogo a menos.

Sobre o jogo

O primeiro tempo da partida foi marcado por equilíbrio entre os times, o Cuiabá teve as melhores chances de abrir o placar, finalizou cinco vezes, duas a mais que o adversário, porem não aproveitaram e o Imortal puniu.

Fora de casa, o Dourado começou a partida no ataque. Aos dois minutos de jogo, após boa jogada, Pitta cruzou a bola na área, ela sobrou para Matheus Alexandre que cortou para dentro e finalizou com perigo, passando no lado esquerdo da meta defendida pelo goleiro Marchesín. Aos nove minutos foi a vez do Imortal chegar com Soteldo. De fora da área, o venezuelano chutou forte, mas Walter agarrou com segurança.

Aos 18 minutos o Cuiabá perdeu a chance de abrir o placar. Pitta dominou no peito e bateu cruzado para a pequena área, Jonathan Cafu tocou de primeira e Marchesín salvou o Grêmio, defendendo com as pernas. Novamente no ataque, aos 33 minutos, o Dourado perdeu outra chance de balançar as redes. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés de Sobral que cruzou na área e encontrou Marllon livre, porém o zagueiro finalizou fraco de pé direito, facilitando para o goleiro.

O Grêmio cresceu nos minutos finais da primeira etapa e quase marcou.. Aos 40 minutos, Villasanti lançou para JP Galvão, que, dentro da área, dominou no peito e de “puxeta” abriria o placar de cobertura, se não fosse Walter que se esticou todo e espalmou a bola para a linha de fundo. Quatro minutos depois, entretanto, o zero saiu do placar. Cristaldo recebeu de Soteldo com liberdade e levantou a bola na área. Ela passou por tudo mundo e acabou dentro do gol do Cuiabá.

Segundo tempo

O segundo tempo começou oposto ao primeiro, mas foi marcado com poucas oportunidades. O Grêmio chegou duas vezes com perigo a meta adversaria. Aos seis minutos, com Soteldo que chutou de dentro da área, porém por cima do gol e aos os 13, com belo passe de JP Galvão para João Pedro, que finalizou forte em direção ao gol, mas acertou a rede pelo lado de fora.

O ataque mais perigoso do Dourado foi aos 46 minutos da segunda etapa. Matheus Alexandre fez bom cruzamento e Derik Lacerda cabeceou a direita do goleiro Marchesín, com perigo.

Próximo confronto

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira(23), às 19h, quando visita o Estudiantes no estádio Jorge Luis Hirschi pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Já o Cuiabá enfrenta o Deportivo Garcilaso, no mesmo dia, às 21h, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.