Histórico. Podemos definir assim a classificação do Yokohama F. Marinos para a final da Liga dos Campeões da Ásia, ao vencer o Ulsan Hyundai por 4 a 3 no tempo normal e depois por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis – o jogo de ida havia sido 1 a 0 a favor do clube sul-coreano. Titular, o brasileiro Anderson Lopes jogou os 120 minutos e marcou dois gols: um deles ainda no primeiro tempo, enquanto o outro em conversão de penalidade máxima.

O atacante, de 30 anos, balançou as redes em todas as partidas de volta durante a fase mata-mata da competição continental, somando seis gols e uma assistência em nove duelos disputados em geral. “Que dia sensacional, estou muito feliz de ter ajudado o Marinos a chegar nessa grande final. É a chance de representar o Japão em um torneio gigante, uma final que certamente o mundo vai assistir. Não foi nada fácil passar pelo Hyundai, tivemos que chegar ao nosso limite físico e técnico, mas deu tudo certo”, avaliou Anderson Lopes, que pode conquistar seu primeiro título continental.

Depois de 34 anos, o Yokohama F. Marinos está de volta à final da Champions Asiática e busca seu terceiro título continental em 52 anos de história. O adversário na grande decisão será o Al Ain, dos Emirados Árabes, que eliminou o Al-Hilal de Jorge Jesus na fase semifinal. Os dois jogos estão marcados para os dias 11 e 25 de maio. Anderson Lopes, por sua vez, dispensa qualquer favoritismo e diz que a preparação já começou.

“A partir do momento que o árbitro apitou o fim da partida de hoje, já começamos a pensar na final diante do Al Ain. Claro que teve o período de comemoração, pois foi uma classificação histórica, mas já estamos trabalhando para não perder a concentração e lutar pelo título inédito. Temos jogos difíceis na J-League também, então não há tempo a perder. Espero poder realizar meu sonho de marcar um gol em final de Champions também”, revelou.

Revelado pelas categorias de base do Internacional, Anderson Lopes ganhou projeção nacional defendendo as cores do Avaí antes de se transferir para o exterior. O gol marcado aos 21 minutos diante do Ulsan Hyundai foi o de número 150 em sua carreira, uma marca que ele afirma que ficará registrada para sempre. “Nunca vou esquecer que fiz meu 150º gol em um dia tão especial. É memorável para mim, mas para o clube que defendo hoje também. Sinto que os torcedores reconhecem todo meu esforço de deixar um legado aqui no Marinos”, concluiu.