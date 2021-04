De virada, Tigres bate Ulsan Hyundai e enfrenta Palmeiras na semifinal do Mundial

Valendo pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, o Tigres, do México, encarou o Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul na última quinta-feira (4), no Al Rayyan Stadium.

O Ulsan saiu na frente com gol de Kim Ki-Hee, mas Gignac estava em um dia inspirado e foi o autor dos dois gols da virada do Tigres.

Tigres passa e enfrenta o Palmeiras!

A primeira chance da partida foi aos 15, em um chute de Kim, que obrigou o goleiro Guzmán a buscar a finalização. A resposta veio aos 19, com Gignac, que bateu de longe e o goleio Hyun-Woo a espalmar para longe.

Mas aos 24, em um escanteio vindo da esquerda, Ki-Hee desviou de cabeça na primeira trave para vencer o goleiro e abrir o placar pro Ulsan!

Após o gol o Tigres passou a pressionar conseguiu um desvio em cruzamento de Pizarro para o goleiro Hyun-Woo espalmar por cima do gol. Nesse escanteio o Tigres chegou ao empate com Gignac aos 38, com um desvio no meio do caminho e o atacante ficando sozinho para colocar a bola no fundo das redes.

Aos 47, em um escanteio, Gignac cabeceou, mas a bola pegou no braço de Ki-Hee, que estava aberto e o juiz deu o pênalti! Gignac foi para a bola e bateu no canto direito, enquanto Hyun-Woo caiu para o esquerdo e assim o Tigres virava o jogo!

Foto: Divulgação/Tigres

Aos 12 do segundo tempo Yoon recebeu na frente, matou no peito já girando o corpo e acertou um voleio, marcando um golaço, mas ele estava impedido. E aos 16 quem deu um voleio foi Gignac, mas nas mãos do goleiro, depois de uma bela jogada de Quiñones e um choque no meio da área entre um atleta do Ulsan e um do Tigres.

E assim acabou a partida. Com uma pressão do Ulsan, que tentou, mas não chegou ao gol e um Tigres que cozinhou o restante da partida para confirmar sua classificação.

Com a vitória o Tigres se classifica para as semis do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Palmeiras no domingo (7), às 15h, no Estádio da Cidade da Educação. O vencedor pega quem passar de Lekhwiya/Al Ahly e Bayern de Munique, que jogam nessa segunda-feira (8), às 15, na quinta-feira (11), às 15h. O perdedor enfrenta o derrotado do jogo da outra semifinal, às 12h da quinta-feira.