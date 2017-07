Conmebol define datas para disputa da Libertadores Feminina de 2017

Foto: Divulgação/Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou, nesta terça-feira (25), as datas para a próxima Libertadores da América Feminina. O torneio acontecerá em outubro, dos dias 7 a 21 e conta com 12 times dos dez países que compõem a Conmebol. Esta edição vai ocorrer em Assunção, no Paraguai.

No momento, nove equipes asseguraram classificação à competição. O Sportivo Limpeño - atual campeão - e Cerro Porteño, pelo Paraguai, o River Plate pela Argentina, Colo-Colo representando o Chile, Santa Fé pela Colômbia, Unión Española do Equador, Universitário (Peru) e Colón (Uruguai). Restam representantes da Bolívia, da Venezuela e do país-sede.

A Libertadores Feminina é disputada desde 2009 e, após ter vencido a Copa do Brasil de 2016, o Audax garantiu vaga na edição deste ano e é o brasileiro na disputa. Já o Santos, atual campeão brasileiro, jogará o torneio apenas em 2018. O Brasil acumula seis títulos com as Sereias ganhando duas vezes, o São José vencendo em três oportunidades e a Ferroviária com uma conquista.

Técnico na parceria com Corinthians, Arthur diz ainda não ter nada certo (Foto: Marcelo Pereira/ALLSPORTS)

O clube paulista, porém, ainda não definiu quais atletas vão disputar o certame continental. Vice-campeão após parceria com o Corinthians, o escrete de Osasco teve problemas com falta de pagamento e pode levar para a disputa as meninas que jogaram o último Brasileirão com vínculo junto à Unip.

A VAVEL Brasil entrou em contato com o técnico Arthur Elias, do Timão, buscando uma definição mais concreta. De acordo com o comandante, os clubes ainda vão se reunir para acertar as questões de logística e as atletas que serão convocadas para jogar a Libertadores deste ano, pois ainda não há prazo para tal.

"Nosso planejamento para disputa da Libertadores ainda será definido entre os clubes, pois ainda teremos que acertar toda a logística para a viagem. Em breve, vamos ter uma definição sobre o assunto, já que os dois lados ainda não definiram como irão fazer", assegurou Arthur em exclusividade.