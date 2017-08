Na estreia de Paulinho, Messi marca duas vezes e Barcelona vence Alavés fora de casa

INCIDENCIAS: Partida entre Alavés e Barcelona válida pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz

Neste sábado (26), o Barcelona foi até o País Basco enfrentar o Alavés no Estádio Mendizorrotza em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, e conseguiu mais uma vitória. Em partida que marcou a estreia do brasileiro Paulinho, Messi marcou os dois gols que decidiram a partida, além de perder um pênalti.

O Barcelona conquistou a segunda vitória no campeonato chegando a seis pontos, mesma pontuação da Real Sociedad, que é líder provisória pelo saldo de gols. Na próxima rodada os azulgranas recebem o Espanyol no Camp Nou no clássico da Catalunha, no sábado (9).

O Alavés conheceu o seu segundo revés na La Liga e precisa começar a reagir para não ficar para trás na zona de rebaixamento. No domingo (10), vão até Vigo enfrentar o Celta no Estádio de Balaídos.

Pênalti perdido e primeiro tempo sem gols

A primeira etapa não refletiu o que uma análise fria poderia prever. O Barcelona é sempre amplo favorito quando enfrente a maioria dos times, mas o Alavés queria impor toda a sua força para mostrar que poderia surpreender. Com uma marcação forte e duas linhas muito próximas à área, a equipe basca dificultava as infiltrações do Barça e pouco corria riscos.

No começo do jogo, os cruzamentos eram a válvula de escape, mas sem um centroavante de ofício ficava difícil encontrar alguém na área pra finalizar. Como de costume, a equipe catalã mantinha a posse de bola, mas as tabelas não aconteciam. Somente aos 9 minutos, Messi finalizou de fora da área, mas fraco e sem perigo.

Marcação muito forte no primeiro tempo | Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

O Alavés respondeu logo depois com Pedraza, que entrou pela esquerda em velocidade e bateu cruzado com perigo. Sobrino ainda tentou de carrinho, mas o árbitro marcou impedimento. Iniesta tentou de canhota aos 16', Messi de primeira aos 21', mas os chutes saíam fracos devido a forte marcação. A melhor chance foi criada pelos donos da casa. Em contra-ataque pela esquerda, Sobrino passou por Piqué e finalizou de frente com Ter Stegen, que fez ótima defesa com o pé esquerdo.

Piqué ainda teve uma chance aos 35 minutos após bola rebatida dentro da área, mas a zaga travou. Três minutos depois o árbitro marcou pênalti para o Barcelona em lance de Rodrigo Ely em cima de Piqué. Messi bateu forte de canhota, mas o goleiro Pacheco caiu para o canto direito e espalmou. Linda defesa.

O primeiro tempo terminava sem gols, com o plano de jogo do Alavés funcionando bem e o Barcelona tentando a todo custo conseguir marcar.

Messi aparece e resolve o jogo; Paulinho faz sua estreia

A segunda metade da partida começou mostrando que o Alavés também buscaria a vitória. Logo no primeiro minuto, Romero recebeu na esquerda e cruzou, Ibai livre na área tentou e não conseguiu chegar na bola, o gol estava vazio. Aos 55', Messi recebeu na área, ajeitou pra esquerda e bateu, a bola desviou na zaga enganando o goleiro e entrou. O Barça finalmente conseguia seu gol. Mesmo com 1 a 0 no placar, o Barcelona continuava pressionando, mas esperando o Alavés sair mais para o jogo.

O Alavés não conseguia se impor no campo ofensivo, falhava nos passes quando buscava as saídas em velocidade e passava a deixar mais espaços na defesa. Dez minutos após o primeiro gol, em bola que parecia dominada pela defesa, Alexis errou o passe e a bola sobrou para Messi bater forte no canto e ampliar o placar.

Paulinho estreou e já conquistou sua primeira vitória pelo Barça | Foto: Divulgação/La Liga

Após o segundo gol os babazorros começaram a buscar mais o ataque. Romero tentou em falta de longe aos 69' mas Ter Stegen fez fácil defesa. Aos 72', Burgui tentou dentro da área, mas a zaga apreceu bem para travar o chute. Do outro lado, Messi doutrinava. Aos 74 minutos o argentino bateu colocado de fora da área e acertou o travessão de Pacheco, que tentou e não alcançou a bola.

Já no finalzinho do jogo Paulinho entrou no lugar de Iniesta e fez a sua estreia pelo clube. Contratado por 40 milhões de euros, o brasileiro inicia sua trajetória na Espanha e vai em busca de um lugar no time titular.

A partir daí o Barcelona controulou o jogo, manteve a bola no campo de ataque e não correu mais riscos. Foi a segunda vitória da equipe que nessa semana anunciou a contratação de Dembélé junto ao Borussia Dortmund. Já o Alavés continua sem vencer já precisa começar a se preocupar com a zona de rebaixamento.