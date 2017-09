Atlético de Madrid oficializa contratação de Diego Costa junto ao Chelsea

Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Como já era esperado depois do anúncio da última quinta-feira (21), o Atlético de Madrid confirmou nesta terça (26) a contratação de Diego Costa. O atacante está de volta ao clube depois de 3 temporadas no Chelsea, da Inglaterra. O valor da transação girou em torno dos 62 milhões de euros.

Após passar 3 temporadas na Terra da Rainha, onde marcou 52 gols e conquistou a Premier League duas vezes e uma vez a Copa da Liga Inglesa, Diego está de volta ao clube onde teve maior destaque em sua carreira.

Os clubes entraram em acordo e, depois de duas sessões de exames médicos, o brasileiro naturalizado espanhol assinou contrato e já nesta quarta (27) começa os treinamentos, porém sua inscrição oficial será somente em primeiro de janeiro, quando abrir a próxima janela de transferências.

Diego não poderá atuar pelo Atlético por causa da punição imposta pela FIFA ao clube de Madrid por não respeitar as regras na contratação de jogadores menores de 18 anos. Por isso a torcida precisará aguardar um pouco mais para ver o seu velho conhecido novamente em campo.

Diego Costa realizando exames médicos | Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Como anunciado pelo clube, Costa usará a camisa número 18 e em entrevista demonstrou toda a sua alegria: “Estou muito feliz por voltar pra casa, sempre disse, o Atlético é minha casa, estou muito muito muito feliz”, declarou.

“Tenho muita vontade de começar a contribuir. Vou dar tudo pelo time, como sempre costume fazer”, disse Diego, empolgado com sua chegada e ainda agradeceu “o esforço que Miguel Ángel Gil em especial e todo o clube para conseguir que isso fosse adiante, estou muito agradecido a todos”.

Diego Costa tem 27 anos e já marcou 63 gols com a camisa colchonera, pelo clube venceu a La Liga 2013-14, a Copa do Rei 2012-13 e as Supercopas da Uefa 2010 e 2012. Torcedores e todo o clube esperam ansiosos pela estreia do centroavante.