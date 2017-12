Cristiano Ronaldo se torna primeiro a marcar nos seis jogos da fase de grupos na UCL

Google Plus

Foto: Getty Images Sports/Getty Images

Cristiano Ronaldo segue fazendo história na competição onde é, sem sombra de dúvidas, o maior jogador de todos os tempos. Nesta quarta-feira (6), após marcar no primeiro tempo no confronto diante do Borussia Dortmund, o português se tornou o primeiro jogador da história a marcar em todos os seis jogos da fase de grupos da Uefa Champions League em uma só edição.

Porém, CR7 passou perto de não ser o primeiro a atingir o feito. Nesta terça-feira (5), o brasileiro Neymar quase conseguiu fazer história, mas acabou não marcando na derrota do PSG para o Bayern por 3 a 1, perdendo uma chance de ouro de escrever seu nome nos livros de recordes da maior competição entre clubes do planeta.

Maior artilheiro da história da competição, Cristiano Ronaldo segue quebrando marcas, e, além desse feito, o gajo também se igualou ao seu grande "rival" Lionel Messi e se tornou o maior artilheiro da história da fase de grupos com 60 tentos, ou seja, foi um dia de recordes para CR7.