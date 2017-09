Maradona ataca Icardi e questiona convocação de Sampaoli: "Corte de Higuaín é uma falta de respeito"

Destaque da Inter, Icardi não é tão bem visto por Maradona (Foto: Emílio Andreoli/Getty Images)

Recentemente convocado por Jorge Sampaoli, novo treinador da Seleção Argentina, o atacante Mauro Icardi não era visto com bons olhos pelos seus companheiros de equipe. O motivo? O centroavante se envolveu em um caso de adultério com a esposa de seu ex-amigo Maxi López e até casou-se com ela, fato que o tirava de convocações mesmo fazendo boas partidas com a Internazionale.

Na última segunda feira (4) entrevista à Direct TV Sports , o ex-jogador e ídolo argentino Diego Maradona criticou a convocação de Sampaoli, que deixou Gonzalo Higuaín, atacante da Juventus, e chamou o capitão interista para atuar pela Albiceleste.

"Eu acho que existem melhores jogadores do que esse cara que Sampaoli convocou. Não chamar Higuaín só porque ele perdeu alguns gols é um desrespeito, ainda mais se você substitui ele com Mauro Icardi e acha que vai encontrar um novo Batistuta", criticou Maradona.

Depois de ser chamado por Sampaoli, Icardi teve uma atuação apagada na partida contra o Uruguai válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo que terminou em um placar sem gols. Contudo, o centroavante da Inter já tem quatro gols em duas rodadas da Serie A e é considerado um dos principais jogadores da equipe de Milão.

Enquanto não joga pelo clube italiano, a Argentina se encontra na quinta colocação do torneio classificatório tem compromisso hoje (5), contra a Venezuela no estádio Monumental de Núñez onde Mauro Icardi deve ser titular pela segunda vez no comando de Jorge Sampaoli.