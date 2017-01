Napoli decide nos minutos iniciais, vence Milan no San Siro e segue na cola da Juventus

Quem conseguirá frear o bom momento do Napoli? Mantendo o grande desempenho das últimas partidas, a vítima do clube napolitano desta vez foi o Milan. Em confronto válido pela 21ª rodada da Serie A, o clube de Nápoles venceu, neste sábado (21), o Diavolo, no San Siro, por 2 a 1. Insigne e Callejón, em menos de dez minutos marcaram para os visitantes; Kucka, ainda na etapa inicial, descontou.

Há dez partidas sem perder na temporada e dono do melhor ataque da Serie A, o Napoli segue cada vez mais confiante em conquistar objetivos altos nesta jornada. O triunfo em Milão deixou a equipe napolitana a apenas um ponto da líder Juventus e com a mesma pontuação da segunda colocada Roma, que fica na conta pelos critérios de desempate.

Vale ressaltar que o clube de Nápoles está nas quartas de finais da Copa Itália, onde encara a Fiorentina na próxima terça-feira (24). Os comandados de Maurizio Sarri também estão vivos na Uefa Champions League, onde na segunda semana de fevereiro encaram o atual campeão Real Madrid, nas oitavas de finais da competição.

O primeiro revés do ano implica ao Milan também o fim da sequência de cinco partidas de invencibilidade. Com grandes momentos nesta temporada da Serie A, chegando a ameaçar a liderança da Juventus em alguns momentos, o clube rossonero pode terminar a rodada a 11 pontos da Velha Senhora, caso a equipe vença neste domingo (22) a Lazio.

Dando uma pausa na liga nacional e reeditando a decisão da Supercopa da Itália, vencida pelo Milan, a equipe volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (25), quando enfrenta a Juventus, em Turim, pela Copa Itália.

Napoli domina no início, mas 'ressuscita' Milan no fim

Demonstrando estar completamente à vontade no San Siro, o Napoli começou a partida de uma maneira simplesmente avassaladora. Logo no segundo minuto de jogo Insigne caiu na área ao receber um toque de Paletta, a equipe visitante pediu pênalti mas o árbitro nada assinalou. Mantendo-se no ataque, aos 5' o atacante do Napoli recebeu livre de marcação e bateu firme de perna esquerda, Donnarumma chegou a tocar na bola, mas a mesma teve as redes como destino.

Três minutos após a abertura do placar, Mertens encontrou Callejón dentro da área, o espanhol mesmo sem ângulo finalizou rasteiro por baixo do arqueiro rossoneri. O Napoli abria 2 a 0 em menos de 10 minutos de partida. Completamente perdido em campo, o Milan não conseguia chegar à área do napolitana. Por outro lado, o clube de Nápoles aproveitava os espaços principalmente com seus pontas, que se livravam da marcação com facilidade.

Após a imensa intensidade do começo de partida, a partida ficou mais pegada no setor de meio-campo. A primeira chegada do Milan foi aos 27' com Abate, que na ponta direita tentou finalizar mas acabou travado pela defesa rival. No contra-ataque, Mertens surgiu por trás da linha defensiva do Milan, cara a cara com Donnarumma o belga não conseguiu finalizar com força, desperdiçando uma ótima oportunidade de marcar o terceiro.

A primeira chance real de gol dos donos da casa apareceu com o defensor Gomez. Que subiu mais alto que toda a defesa napolitana aos 35', mas a cabeçada do zagueiro passou rente a trave de Reina. Na sequência Bacca foi quem apareceu na cara do goleiro espanhol, mas em impedimento. Em seu melhor momento na etapa inicial, o Milan pressionou a zaga do Napoli que falhou feio, Kucka roubou a posse de bola e finalizou com categoria para colocar o Diavolo no jogo novamente.

Destaque na equipe de Sarri, Insigne marcou seu sexto gol na temporada (Foto: Getty Images)

Milan volta melhor, mas pressão não culmina no empate

Honrando o início da etapa inicial, as equipes voltaram do intervalo com bastante intensidade. Pasalic logo no primeiro lance do segundo tempo cabeceou no travessão de Reina. Logo depois foi a vez de Sosa finalizar forte da entrada da área, mas o arqueiro napolitano segurou firme no centro do gol. Em cobrança de falta, Insigne por pouco não ampliou a vantagem no placar, na primeira oportunidade do Napoli na segunda etapa.

Parecendo uma outra equipe dentro de campo levando em consideração o primeiro tempo, o Milan seguiu criando boas oportunidades, chegando por diversas vezes perto do empate. Mais recuado e visando um contra-ataque, o Napoli se resguardava na espera da falha adversária. Um dos nomes do jogo, Insigne em jogada individual novamente chegou perto de seu segundo gol aos 63' após jogada individual, levando muito perigo a meta de Donnarumma.

Quatro minutos depois foi a vez do apagado Carlos Bacca surgir na ponta esquerda, o colombiano cortou para perna direita bateu sem muita força nas mãos de Reina. Na sequência brilhou a estrela de Donnarumma. A zaga milanista falhou feio ao tentar fazer a linha de impedimento, Mertens recebeu livre de marcação e partiu em direção ao gol, o atacante buscou o canto esquerdo mas viu o jovem goleiro do Milan realizar uma grande defesa.

Próximo ao fim da partida, a pressão milanista se tornou menor, o nervosismo impediu que chances fossem criadas, exceto uma cabeçada no último minuto de Donnarumma, que foi ao ataque e por pouco não operou um milagre. Administrando com qualidade a vitória, o Napoli também foi pouco ao ataque e segurou os importantes três pontos conquistados em Milão.