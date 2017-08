No retorno de Spalletti ao Olímpico, Icardi brilha e Inter vence Roma

Na tarde deste sábado (26), Roma e Internazionale entraram em campo para o confronto mais aguardado da segunda rodada da Serie A. Em campo, as equipes corresponderam às grandes expectativas e protagonizaram uma partida muito movimentada e repleta de alternativas. Com um tempo dominado por cada equipe, os comandados de Luciano Spalletti foram mais eficientes nas finalizações e saíram com importante vitória, 3 a 1.

Apesar da ilustre presenta de Kevin Spacey no Estádio Olímpico, a maior estrela da partida foi Icardi. Após Dzeko abrir o placar para os donos da casa, o artilheiro argentino brilhou mais uma vez e anotou os dois gols da virada da equipe nerazzurri. Vecino completou o marcador.

Com a vitória, a equipe de Luciano Spalletti chegou aos seis pontos e segue na cola da Juventus, que mais cedo venceu o Genoa por 4 a 2. Icardi lidera a artilharia da Serie A, com quatro gols.

Por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, a Serie A terá um pequeno hiato. O próximo confronto da equipe da capital será apenas no dia 10 de setembro, ante à Sampdoria, no Estádio Luigi Ferraris. A Internazionale recebe, no Giuseppe Meazza, o recém-promovido SPAL, também no dia 10 de setembro.

Bolas na trave e tento do artilheiro

Dzeko abriu o placar no Estádio Olímpico (Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images)

A Inter começou o jogo pressionando os donos da casa, marcando alto e dificultando a saída de bola adversária. Aos 11', a equipe de Milão chegou com muito perigo, mas viu o artilheiro Mauro Icardi perder chance inacreditável, finalizando pra fora com o gol aberto. A resposta veio aos 13', com bela finalização de Kolarov explodindo na trave de Handanovic.

Poucos minutos depois, o artilheiro giallorossi deixou a sua marca. Após belíssimo lançamento de Nainggolan, Edin Dzeko dominou dentro da grande área e, livre de marcação, fuzilou a meta de Handanovic. Cirúrgico, o bósnio mexeu no placar em um de seus primeiros toques na bola. Festa nas arquibancadas do Estádio Olímpico.

O gol parece ter desnorteado a Inter, que abdicou de atacar e viu a equipe da capital dominar completamente as ações. Aos 38', o segundo quase veio dos pés de Nainggolan, mas a trave novamente salvou o time de Milão. Alisson voltou a ser exigido apenas aos 42', espalmando chute firme de Mauro Icardi.

Redenção de Icardi e domínio nerazzurri

Icardi foi o nome da partida no segundo tempo (Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images)

No segundo tempo, o jogo parecia se encaminhar para um desenrolar semelhante dos primeiros 45 minutos. Luciano Spalletti, tentando mudar os rumos da partida, fez sua primeira alteração já aos 55', promovendo a estreia do brasileiro Dalbert. Aos 64', a Roma chegou à sua terceira bola na trave, após petardo de Perotti de fora da área.

Apesar das grandes chances romanistas, o placar ainda apontava 1 a 0. Aos 66', o castigo veio, e justamente dos pés do matador. Após boa jogada de Candreva, Icardi recebeu sozinho dentro da área e bateu cruzado no canto, sem chance para Alisson. Era o início da redenção do camisa 9.

O gol esquentou a partida e, logo no recomeço do jogo, El Shaarawy quase colocou o time da casa em vantagem novamente. Após belo lançamento, o "Faraó" tentou encobrir Handanovic, mas viu o estreante Dalbert tirar o gol quase em cima da linha. A Roma passou a se lançar ao ataque, deixando grandes espaços na defesa, muito bem explorados pelos velozes atacantes da Inter.

Aos 76', Perisic fez belíssima jogada pelo lado esquerdo, chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro com perfeição. Bem posicionado, Mauro Icardi dominou, girou pra cima da defesa giallorossi e finalizou no cantinho, calando o Estádio Olímpico. A virada abateu os donos da casa e encheu a equipe de Spalletti de moral.

O golpe fatal veio aos 86', em contra-ataque de almanaque da equipe de Milão. João Mário roubou a bola no meio-campo e tocou para Perisic. O croata avançou novamente pelo lado esquerdo, pedalou pra cima de Juan Jesus e cruzou, desta vez para Vecino escorar, anotando o terceiro gol nerazzurri. Mais uma assistência para Perisic e mais uma grande vitória da equipe de Milão.