'Novo San Siro': Inter e Milan acordam reforma do estádio San Siro

(Foto: Gary M.Prior/Getty Images)

Um dos templos mais emblemáticos e imponentes do futebol mundial, o estádio San Siro, também chamado de Giuseppe Meazza, deve ficar de cara nova daqui há algum tempo.

Mandatários da Internazionale e do Milan, rivais de Milão que dividem o estádio, se reuniram nesta terça-feira (3) com o prefeito da cidade, Giuseppe Sala. Nela, foram discutidas as diretrizes e o melhor planejamento visando a modernização do San Siro.

"Será aberta uma mesa de trabalho para verificar todas as opções possíveis e disponíveis, com o objetivo de identificar em poucos meses a solução mais apropriada para as necessidades das duas equipes da cidade. Nós compartilhamos que um moderno e renovado estádio é um elemento de valor para a cidade de Milão, como um todo, e para os clubes. Ambos os lados expressaram vontade de investir", afirmou o prefeito em uma declaração emitida no fim da tarde.

Patrimônio europeu, o San Siro foi palco da penúltima decisão de Uefa Champions League

O acordo entre as equipes deixa de lado as ideias sondadas nos últimos meses. Rumores afirmavam que a Intern teria um forte interesse de construir sua própria arena. No início deste ano, por exemplo, o próprio prefeito Sala afirmou que o clube nerazzurro o procurou para tratar da reforma, mas que faltava o posicionamento do lado rossonero de Milão.

Construído em 1925, o San Siro ocupa atualmente cera de 80 mil torcedores, sendo o maior estádio da Itália e o terceiro em toda a Europa. Em 1980, o mesmo foi rebatizado com o nome de Giuseppe Meazza, ex-atleta das duas equipes de Milão, mas com uma passagem bem mais marcante pela Inter.

A casa milanesa tem muita história para contar além dos duelos entre Milan e Inter: foi palco de partidas das Copas do Mundo de 1934 e 1990; ainda recebeu por quatro vezes a final da Uefa Champions League. A primeira delas em 1965, quando a Inter conquistou sua segunda taça da competição, diante do Benfica.