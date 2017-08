Na estreia de Richarlison, Liverpool e Watford empatam em jogo eletrizante

Na manhã deste sábado (12), Londres viveu um dia de montanha-russa - e não era o London Eye (roda gigante famosa da cidade). Watford e Liverpool fizeram suas estreias na Premier League no Vicarage Road e a partida terminou com o resultado de 3 a 3, sendo que a igualdade foi conquistada pelos Hornets nos acréscimos. Okaka, Britos e Doucouré foram às redes pelos donos da casa e Salah, Firmino e Mané marcaram para os Reds.

A igualdade também deixa os times juntos na tabela de classificação, colocando os times empatados na sexta colocação com todos os critérios igualados. Na próxima rodada, porém, as equipes retornam a campo no sábado (19), quando o Watford visita o Bournemouth e o Liverpool recebe o Crystal Palace, com ambos os confrontos acontecendo às 11h, pelo horário de Brasília.

Logo no começo, aos oito minutos, Stefano Okaka Chuka abriu o placar em favor do Watford na bola aérea, após cruzamento de José Holebas. O primeiro tempo ainda teria mais dois gols.

Aos 29 minutos, Sadio Mané empatou para o Liverpool em troca de passes na ponta esquerda da grande área, na saída do goleiro Gomes - com direito à assistência de Emre Can.

Três minutos depois, Abdoulaye Doucouré retomou a ponta do placar para o Watford, finalizando no canto de Simon Mignolet, após uma confusão na defesa dos Reds.

No segundo tempo, o Liverpool voltou bem melhor em relação à etapa inicial. O time de Jürgen Klopp virou o jogo em menos de 15 minutos. Aos dez minutos, Mohamed Salah sofreu pênalti, cometido por Gomes. Roberto Firmino colocou o empate no placar pela segunda vez.

Dois minutos depois, Salah anotou o terceiro gol dos Reds, completando um belo toque por cobertura de Firmino na saída de Gomes. Mas como já é tradição na Premier League, não há jogo decidido antes do apito final.

Aos 48 minutos da etapa final, após escanteio, Miguel Britos empatou o jogo, de cabeça - em posição irregular -, após chute do estreante Richarlison à queima roupa na direção de Mignolet.

Os dois times retornam a campo no próximo sábado (19). O Liverpool receberá o Crystal Palace, em Anfield, enquanto que o Watford vai ao sul da Inglaterra para encarar o Bournemouth.