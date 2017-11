Alli marca dois, Tottenham vence Real Madrid e garante classificação às oitavas da UCL

Totalmente dominante, o Tottenham recebeu e venceu o Real Madrid nesta quarta-feira (1º), pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Com dois de Dele Alli e um de Eriksen, os Spurs não deram chances a um time espanhol em crise e venceram por 3 a 1. Cristiano Ronaldo marcou o único gol merengue.

Com este resultado, os Spurs se classificaram para as oitavas de final com o empate entre Borussia Dortmund e APOEL, ficando na primeira colocação com 10 pontos. Os merengues estão em segundo com sete.

As duas equipes retornam aos gramados no próximo dia 21. O Tottenham, já classificado, visita o Borussia Dortmund, que respira por aparelhos em busca da classificação. Os merengues visitam o APOEL, precisando de uma simples vitória para confirmar a classificação. Ambos os jogos às 17h45 (horário de Brasília).

Alli deixa Spurs na frente em gol irregular

Momento do gol de Dele Alli | Foto: Mike Hewitt/Getty Images

Tottenham e Real Madrid são duas equipes que jogam um futebol moderno, para frente, e foi isso que a primeira etapa mostrou. Os merengues começaram melhor, ficando bem mais tempo com a bola, enquanto os Spurs buscavam a velocidade dos seus dois pontas, além da qualidade do trio Eriksen-Alli-Kane.

As duas equipes conseguiam chegar perto da meta adversária, mas pecavam no momento de finalizar os lances. Porém, na primeira chance de grande perigo, a rede balançou, e pelo lado dos donos da casa, quando Winks deu lindo lançamento nas costas de Marcelo para Trippier, que, em posição irregular, cruzou de primeira para Dele Alli, que se antecipou a Nacho e se jogou na pequena área para marcar: 1 a 0 Tottenham.

Após isto, o Real Madrid acordou um pouco na partida, tanto que começou a chegar melhor. A primeira chance foi com Casemiro, que recebeu na área pela esquerda, chutou cruzado, mas Lloris fez boa defesa. Depois foi a vez de Achraf ser lançado na direita, cruzar rasteiro e Cristiano Ronaldo finalizar de primeira, mas Lloris estava bem colocado e defendeu com segurança.

Na parte final do primeiro tempo, cada time teve mais uma chance para marcar. Primeiro foram os ingleses, quando Sissoko furou após cruzamento da direita, mas a bola sobrou com Kane, que finalizou e Sergio Ramos salvou. Em seguida, após mais um passe rasteiro de Achraf, foi a vez de Benzema finalizar de primeira, no canto, mas Lloris fez mais uma boa defesa em lance que encerrou a primeira etapa.

Eficiente, Tottenham marca mais dois e confirma um importante triunfo

Alli e Eriksen comandaram vitória dos Spurs | Foto: Mike Egerton/PA Images

O segundo tempo começou com os merengues até mais incisivos na frente, só que o Tottenham seguia fazendo uma ótima partida defensivamente, fechando os espaços. Porém, na primeira chance que teve, o Tottenham ampliou sua vantagem, quando Dele Alli recebeu no meio, fingiu que ia chutar, deixou Casemiro no chão, arriscou de fora da área, a bola desviou em Sergio Ramos e matou Casilla: 2 a 0 Tottenham.

Os merengues sentiram o segundo gol no Wembley, mas continuavam tentando marcar. Só que o espaço cedido na defesa era muito grande e os espanhóis sofreram com isso mais uma vez, quando, em contra-ataque, Kane recebeu na frente, viu a passagem de Eriksen sozinho pelo meio, passou para o dinamarquês, que dominou e finalizou na saída de Casilla: 3 a 0 Tottenham. Show dos Spurs em Londres.

Depois disso, o Tottenham tirou o pé do acelerador e começou a se "poupar", enquanto o Real Madrid tentava, pelo menos, diminuir. E após tanto tentar, os merengues conseguiram marcar seu gol, quando Marcelo não deixou a bola sair pela linha de fundo, Modric tentou de cabeceia, a bola ficou viva na área, Cristiano Ronaldo chutou, a bola desviou em Vertonghen e foi para o gol: 3 a 1. Mesmo assim, o placar não mudou e o Tottenham alcançou a liderança isolada do grupo.