Corinthians atropela Atlético-PR fora de casa com facilidade e encaminha hexacampeonato

Nessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians demonstrou que será difícil impedir o hexa campeonato. Nesse domingo (18), foi até Curitiba enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada e com dois gols de Vagner Love e Renato Augusto e com Bruno Mota descontando para os paranaenses, o Timão venceu e chegou a vigésima vitória no Campeonato.

Com 67 pontos ganhos e a liderança do Campeonato, o Timão recebe na próxima rodada o Flamengo, na Arena Corinthians no próximo domingo (25) às 17h (horário de Brasília) em busca de mais três pontos diante de sua torcida para seguir no caminho da sexta taça nacional.

Já o Furacão com a derrota em casa, se mantém com 39 pontos e na 13ª posição. Vindo de nove jogos sem vitória, o Atlético-PR vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no sábado (24) às 17h (horário de Brasília).

Timão mata o jogo na primeira etapa e mostra que não é líder por acaso

Em seu segundo jogo no comando do Furacão e o primeiro diante de sua torcida, Cristovão Borges jogou seu time pra frente, com três atacantes - Bruno Mota, Walter e Ewandro - tentando supreender a melhor defesa do campeonato. Mas não surtiu efeito pois logo cedo, o melhor ataque da competição resolveu aparecer.

Já melhor na partida desde o apito inicial, apenas aos 16 minutos em cobrança de escanteio de Jadson e desvio de Gil, Renato Augusto apareceu livre na segunda trave, descolando Weverton em seu contra pé e abrindo o placar na Arena, 1 a 0.

O jogo continuou a ser controlado pelo Corinthians, que era perfeito na defesa e no meio-campo, ganhando todas as ações diante o fraco futebol mostrado pelo Atlético. E contra o líder, ninguém pode jogar em um nível tão baixo assim.

Aos 28, Renato Augusto aproveitou o meio-campo aberto do Atlético-PR e enfiou linda bola para Vagner Love, que invadiu a área e chutou com firmeza, no ângulo direito de Weverton, 2 a 0. O atacante não marcava gols a cinco jogos.

A primeira chance do Atlético veio apenas aos 33, em cabeçada de Bruno Mota, para boa defesa de Cássio. O Furacão jogava tão mal que Cristovão não tardou a fazer sua primeira substituição. Aos 36, colocou o meia Daniel Hernández no lugar de Ewandro, voltando a habitual formação da equipe, porém o panorama do jogo continuou o mesmo.

E aos 45, o Timão matou o jogo. A zaga do Furacão bobeou, Elias tomou a bola no campo de ataque, tocou para Renato Augusto, que devolveu para o camisa sete, que bateu pro gol e o mesmo Renato Augusto apenas confirmou o tento antes da chegada da zaga, 3 a 0. Um show de futebol corinthiao demonstrado no primeiro tempo.

Atlético melhora, jogo se equilibra mas Corinthias administra a vitória

Apesar de voltar melhor de um primeiro tempo fraco, Furacão se mostrava muito abaixo do padrão tático corinthiano. Aos sete, linda troca de passes do Timão. Renato Augusto - Malcom - Jadson - Renato Augusto - Malcom, mas Kadu cortou o cruzamento antes que a bola chegasse em Vagner Love.

No oitavo minuto, resposta da equipe do Paraná. Contra-ataque do Furacão, Walter consegue arrancar após escorregão de Edílson, invadiu a área pela esquerda, mas acabou tirando demais do gol ao finalizar de direita.

E aos dez, o gol que o Atlético estava merecendo. Eduardo arrancou pela direita, deixou Renato Augusto para trás e cruzou para Bruno Mota e nas costas de Gil, fez o primeiro do Furacão, 3 a 1. Com o gol, a torcida voltou a acreditar e apoiar o time da casa.

Porém o Corinthians não é líder por acaso e mostrou que não estava afim de largar sua traquilidade no jogo. Aos 16, Jadson bateu falta a ala esquerda, Ralf desviou e Vagner Love completou para o gol, 4 a 1.

Aos 29, Jadson recebeu pela direita mas bateu fraco para defesa fácil de Weverton. E a melhor chance do segundo gol alvi-rubro, Walter jogou para longe. Aos 33, Hernani bateu falta que desviou na barreira, Cássio espalmou e no rebote Walter jogou por cima do gol, com a meta vazia.

O jogo apenas se arrastou com o Timão confirmando mais uma vitória e mostrando um futebol de altíssimo nível, justificando a liderança e oito pontos - parciais, já que o Atlético-MG joga às 18h30 contra o Sport fora de casa - de vantagem para o segundo colocado. Já o Furacão vem de nove jogos sem vitória e cabe ao novo treinador Cristovão Borges, levar a equipe a rumos maiores nesse Campeonato Brasileiro.