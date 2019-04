Luan afirma que Atlético-MG pode superar Corinthians: "Não tem nada impossível"

O mantra alvinegro "Eu acredito" será necessário mais uma vez no domingo (1º), contra o Corinthians, na Arena Independência? Para a torcida e para o atacante Luan, sim. Será mais do que necessário. Às 17h deste domingo e com casa cheia – ingressos esgotados em pouco mais de 17 horas –, o Atlético-MG receberá o time paulista para o confronto direto entre os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou à equipe em 2013, Luan incorporou muito bem o espírito do time alvinegro e, principalmente, da torcida. Chamado por muitos de "Menino Maluquinho", devido às suas peripécias em entrevistas e coletivas de imprensa, o jogador destacou o estilo ofensivo de jogo da equipe comandada por Levir Culpi, deixando claro o que se passa na cabeça dos jogadores antes do principal jogo da 33ª rodada do Brasileirão.

Luan afirmou que todos já sabem a forma como o Atlético-MG joga: para a frente. "O Corinthians tem uma bela equipe, compacta. Então, a gente vai precisar errar menos e jogar mais. Para a gente é vida ou morte. A gente vai ter que focar bem. Descansar esses dias, para chegar no domingo e colocar tudo que a gente trabalhou, para sair com a vitória", disse, nesta quinta-feira (29), em coletiva de imprensa na Cidade do Galo.

"Não tem nada impossível. Mas o futebol proporciona coisas inacreditáveis. Só a vitória interessa. Não adianta nada não ganhar domingo"

Luan espera apoio incondicional dos torcedores e acredita que, dentro de campo, o espetáculo é garantido. "Não tem nada impossível. Mas o futebol proporciona coisas inacreditáveis. Só a vitória interessa. Não adianta nada não ganhar domingo", comentou.

O atacante ainda afirmou que a torcida é movida por essa paixão de acreditar, sentimento incondicional pelo clube. "Este jogo será de entrega total, entre as duas melhores equipes do Brasil. É o jogo mais importante do ano para o Atlético-MG", finalizou Luan.