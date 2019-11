Guia VAVEL do Campeonato Brasileiro Série B 2016

Está dada a largada! Tem início a edição de 2016 do Campeonato Brasileiro Série B. Rebaixados da Série A, marcam presença Avaí, Vasco da Gama, Joinville e Goiás. Enquanto os promovidos da Série C, Tupi, Londrina, Brasil de Pelotas e Vila Nova retornam à briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2017. As batalham iniciam neste sábado, 14/05, com última rodada marcada para 26/11.

LEIA MAIS: Guia VAVEL do Campeonato Brasileiro Série A 2016

Grande da vez na divisão de acesso, o Vasco da Gama é quem surge como principal candidato ao caneco, embalado também pela boa campanha no Campeonato Estadual, onde o time saiu campeão após derrotar o Botafogo na final. Além do cruzmaltino, outros times com ótimos resultados correm por fora, como Bahia e Joinville.

Das vinte equipes na disputa em 2016, apenas oito já foram campeãs do torneio: Bragantino (1989), Criciúma (1986 e 2002), Joinville (2014), Londrina (1980), Paraná (1992 e 2000), Paysandu (1991 e 2001), Sampaio Corrêa (1972) e Vasco (2009). E sobre o acesso, Botafogo, Vitória, Santa Cruz e América-MG retornaram à primeira divisão do futebol brasileiro na temporada anterior.

Leia mais sobre cada um dos times participantes:

Fórmula de disputa do Brasileirão Série B 2016

Esta será a décima primeira oportunidade em que a Série B do Campeonato Brasileiro utilizará o sistema de pontos corridos. As 20 equipes jogam entre sí em turno e returno, no sistema de ida e volta. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na elite do futebol nacional em 2017, enquanto os quatro últimos caem para a Série C.

Em caso de empate em pontos, a classificação geral será definida pelos critérios de desempate, que são, respectivamente: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, cartões - vermelhos e amarelos.

Mais informações sobre o Brasileirão Série B 2016

• Tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Série B 2016

• Regulamento oficial do Campeonato Brasileiro Série B 2016

• Critério de desempate do Campeonato Brasileiro Série B 2016

• Lista de clubes campeões do Campeonato Brasileiro Série B

• Lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro Série B

• Estádios do Campeonato Brasileiro Série B 2016