Bobô exalta oportunidade e elogia Roger: "Ele sempre diz para estar preparado"

O Grêmio suou, mas venceu o Figueirense na Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro 2016. O Tricolor Gaúcho saiu na frente com um belo gol de Walace, mas sofreu o empate após Ayrton finalizar bonito. Nos acréscimos, Bobô balançou as redes para garantir os três pontos aos comandados de Roger Machado.

LEIA MAIS: Bobô marca no fim, Grêmio vence Figueirense na Arena e mantém caça à liderança

Com o resultado, o Tricolor foi a 27 pontos na tabela, garantindo a terceira colocação. Na liderança, o Palmeiras tem 28, com um jogo a menos. Após a exaustiva vitória, na qual os jogadores se empanharam até o último minuto, os atletas gremistas comemoraram os três pontos juntos da torcida, no meio-campo. Na saída do gramado, alguns falaram.

Autor do gol após sair do banco, Bobô exaltou a oportunidade e elogiou o comandante Roger: "Ele sempre fala isso, principalmente nos treinamentos depois dos jogos, em que os titulares não estão. Ele diz pra estar preparado, que a maioria dos jogos quem decide é quem está fora. Foi uma vitória sofrida, mas uma vitória", destacou o centroavante.

O lateral-direito Edílson, por sua vez, ressaltou o pdoer de reação da equipe: "Isso é que importa: a luta. Tentamos o gol do início ao fim e fomos premiados com essa vitória. Estávamos buscando desde o começo, mas no contra-ataque eles fizeram o gol. Acontece, serve de lição, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer o gol no último minuto", disse.

Por fim, Giuliano, que teve atuação apagada, falou sobre a importância do coletivo: "Bastante difícil, bastante suado, mas fomos merecedores dessa vitória. Às vezes, o futebol nos pune e nem sempre a melhor equipe vence. Tivemos uma atuação boa, consistente, com muitas oportunidades. Faltou caprichar um pouquinho, mas a gente acredita até o final. Nosso grupo é espetacular. Todos que entram, acreditam até o final", afirmou Giuliano