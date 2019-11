Resultado Grêmio 0x1 Atlético-PR na Copa do Brasil (4-3 pênaltis)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão com muita emoção da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

O Grêmio esperará o seu adversário nas quartas de final, no sorteio que ocorrerá nessa sexta-feira (23) na sede da CBF, na Barra da Tijuca.

Paulo André na cobrança... NO TRAVESSÃO!!! O GRÊMIO ESTÁ CLASSIFICADO!!! 4 x 3

Novamente, o Furacão tem que marcar para seguir vivo.

Guilherme na cobrança... GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! 4 x 3

Wéverton na cobrança... MARCELO GROHE PEGOU MAIS UMA VEZ!!!!!!

Se o Furacão fizer, estará nas quartas de final.

Kannemann na cobrança.... ISOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU!

Marcos Guilherme na cobrança... GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO! 3 x 3

Marcelo Oliveira na cobrança.... GOOOOOOOL DO GRÊMIO! 3 x 2

Vamos para as alternadas.

Hernani na cobrança... GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! 2 X 2

Hernani tem que marcar para deixar o Furacão vivo.

Luan na cobrança... WÉVERTON PEGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU!!

Se Luan fizer, acabou.

José Ivaldo na cobrança... ISOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOU!!

Douglas na cobrança... WÉVERTON PEGOU DE NOVO!!!!!!!

Otávio na cobrança... MARCELO GROHE DEFENDEU MAIS UMA!!!!!

Walace na cobrança... WÉVERTON DEFENDEU!!!!

João Pedro na cobrança... MARCELO GROHE PEGOU!!!

Edilson na cobrança... GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! 2 x 1

Thiago Heleno na cobrança... GOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO! 1 x 1

Maicon na cobrança... GOOOOOOOOL DO GRÊMIO! 1 x 0

Vai começar a disputa. O Grêmio baterá primeiro.

Cobradores do Atlético-PR: Thiago Heleno, João Pedro, Otávio, José Ivaldo e Hernani.

Cobradores do Grêmio: Maicon, Edilson, Walace, Douglas e Luan.

FIM DE PAPO NA ARENA! GRÊMIO E ATLÉTICO-PR DECIDIRÃO A VAGA NAS QUARTAS NOS PÊNALTIS!

45' Três minutos de acréscimos

45' Em andamento: Ponte Preta 2 x 2 (Robinho) Atlético-MG (Ida: 1 x 1)

43' Última mexida no Atlético: Sai: Luan / Entra: Juninho

38' UHHH! Guilherme recebeu de Luan, bateu colocado com desvio e a bola saiu. O juiz marcou só tiro de meta.

36' INAAAACREDITÁVEL!!!!! Batista achou um lindo passe para Luan que, livre, perdeu a melhor chance do Tricolor no segundo tempo.

34' Em andamento: Ponte Preta 2 x 1 (Pratto) Atlético-MG (Ida 1 x 1)

33' Alteração no Furacão: Sai: Pablo / Entra: João Pedro

30' WÉVERTON!!! Guilherme recebeu de Douglas, cortou Galhardo e só não empatou pois o goleiro atleticano fechou o gol e salvou.

30' UHHH! Luan arranca pela direita, e cruza para Maicon chutar fraco, nas mãos de Wéverton.

24' Segunda alteração no Grêmio: Sai: Pedro Rocha / Entra: Batista

17' Após ser muito vaiado ao deixar o campo, Henrique Almeida mostrou o dedo médio para torcedores atrás do banco, o que irritou ainda mais os tricolores.

16' Alteração no Grêmio: Sai: Henrique Almeida / Entra: Guilherme

13' Alteração no Furacão: Sai: André Lima / Entra: Marcos Guilherme

10' Não dá mais para André Lima. Dores no joelho direito.

9' UHHH! Walace arrisca de muito longe e Wéverton segura firme.

6' Em andamento: Ponte Preta 2 (Felipe Azevedo) x 0 Atlético-MG (Ida 1 x 1)

3' Grêmio volta em cima do Furacão e a torcida canta alto.

1' Wéverton novamente caído no gramado, sentindo dores.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornando ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO NA ARENA DO GRÊMIO! Grêmio 0 x 1 Atlético-PR

45' Dois minutos de acréscimos.

40' Cartão amarelo para Henrique Almeida, do Grêmio

37' Atlético joga mais tranquilo depois de marcar seu gol.

30' André Lima marcou o primeiro gol da Arena do Grêmio em 2013. Hoje, marca novamente contra seu ex-clube no ano e vai deixando o clima no Tricolor ainda mais complicado.

29' Hernani chutou, Grohe falhou feio e soltou nos pés do artilheiro! O Furacão empata o duelo e vai levando para os pênaltis! Atlético-PR 1 a 0 (1 a 1 no agregado).

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DE ANDRÉ LIMA! QUE FALHA DO GROHE!

27' Ritmo da partida diminuiu bruscamente, e nenhuma das equipes finalizam mais na partida.

20' Furacão sobe a marcação e dificulta a saída de bola do Grêmio.

16' Jogo paralisado para atendimento a Marcelo Grohe.

13' Em andamento: Ponte Preta 1 (Roger) x 0 Atlético-MG (Ida: 1 x 1)

10' UHHH! Luan recebe na área, enche o pé direito mas a bola vai à esquerda do gol.

7' Precisando do resultado, o Furacão joga todo recuado nesse início.

4' INACREDITÁVEL!!! José Ivaldo perde a bola, Maicon lança com perfeição para Henrique Almeida, completamente sozinho na frente de Wéverton, chutar para fora.

1' Grêmio busca aplicar uma pressão logo no início da partida.

BOLA ROLANDO NA ARENA DO GRÊMIO!!

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena do Grêmio.

Público é muito baixo na Arena. Horário e fase ruim do time, contribuem.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Weverton; Thiago Heleno, Paulo André e José Ivaldo; Léo, Otávio, Hernani, Pablo e Nicolas; Luan e André Lima.

GRÊMIO ESCALADO! Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Pedro Rocha, Douglas, Luan; Henrique Almeida.

Provável Atlético-PR x Grêmio: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Hernani; Galhardo, Pablo e Marcos Guilherme (João Pedro); André Lima

Provável Grêmio x Atlético-PR: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jailson (Henrique Almeida) e Douglas; Pedro Rocha (Henrique Almeida) e Luan.

Fala, Paulo! O treinador do Furacão, Paulo Autuori, comentou sobre os desfalques para a decisão de logo mais: "Não temos muitas alternativas na Copa do Brasil, somamos pelo menos seis jogadores impossibilitados de jogar, porque já atuaram. Então fica mais reduzido ainda e isso preocupa bastante em função dos jogos seguidos que iremos ter. Vamos pensar bem. Tenho esse jogo, mas também tenho que pensar no jogo seguinte (contra a Ponte Preta). Não temos muitas opções nesse momento. Vamos ver como os jogadores estão, muitos ainda estão em processo de recuperação do jogo (contra o São Paulo). Vou conversar individualmente com alguns para sentir porque não vou colocar em risco a integridade deles, de maneira alguma."

Fala, Edilson! O lateral-direito do Tricolor falou sobre a chegada de Renato Gaúcho no comando da equipe: "Ninguém queria que o Roger saísse, todo o grupo gostava dele. Mas fiquei muito feliz com a vinda do Renato. É um excelente treinador e tem muita experiência para passar, não só para mim, que nunca é tarde para aprender, mas para os mais jovens também pegar um pouco da experiência dele. Que a gente possa levar para dentro de campo já essa alma de Grêmio que ele tem e que possa vence."

Esfacelado! O Atlético-PR não poderá contar com oito jogadores para essa partida, sendo seis que já atuaram nessa edição da Copa do Brasil.

Já o Furacão venceu na última rodada e mantém viva a esperança da vaga no G-4 da competição, mesmo estando sete pontos atrás do Santos. Paulo Autuori é muito elogiado por membros da diretoria do Atlético.

Pelo Brasileirão, as duas equipes vivem momentos distintos. o Tricolor gaúcho vive uma sequência de resultados adversos, e está sob nova direção: Renato Gaúcho retornou ao comando da equipe e junto de Valdir Espinosa, diretor de futebol, tentará tirar o Grêmio da crise.

Na partida de ida, o Grêmio venceu por 1 a 0, gol de Miller Bolaños, na Arena da Baixada e joga por qualquer empate para avançar na competição. Já para o Furacão, só a vitória importa.

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Grêmio x Atlético-PR pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2016!