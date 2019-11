Lateral Mayke volta a ficar na mira do Sporting de Lisboa, segundo imprensa portuguesa

O lateral-direito Mayke conviveu com lesões e baixo desempenho no Cruzeiro em 2016. No entanto, seu futebol continua despertando atenção do mercado europeu. Especificamente, do Sporting de Lisboa. Nesta quarta-feira (28), o jornal O Jogo noticiou o interesse dos portugueses no jogador, de 24 anos.

Na janela de transferências do verão passado, Mayke também havia sido sondado pelo Sporting. Agora, com a possível transferência do lateral-direito João Pereira para o Trabzonspor, da Turquia, o atleta celeste volta a chamar a atenção dos portugueses. O Benfica também havia consultado a situação do ala-direito do Cruzeiro na janela anterior, mas, não houve proposta oficial.

Caso a saída de João Pereira seja confirmada, o Sporting terá o argentino Ezequiel Schelotto e o português Ricardo Esgaio como opções para a lateral direita. O primeiro é tido como preferido para assumir a titularidade. Assim, os portugueses enxergam em Mayke uma "aposta segura e de futuro”, segundo a imprensa local.

Futebol de Mayke continua despertando atenção do futebol europeu (Foto: Reprodução/Internet)

O Cruzeiro também sofre com a falta de nomes na lateral direita da equipe. Além de Mayke, o técnico Mano Menezes conta apenas com Ezequiel, já que Lucas, emprestado pelo Palmeiras, acabou devolvido. Fabiano, que retornaria do clube alviverde por empréstimo, está próximo de ser trocado, em definitivo, pelo meio-campo Robinho.

O fato é que o Cruzeiro conta com Mayke para 2017. O jovem possui a confiança do presidente Gilvan de Pinho Tavares, que, recentemente, teve uma conversa com o jogador, que se comprometeu a trabalhar a parte física durante o período de férias com profissionais particulares. No entanto, o mandatário celeste adiantou que, se necessário, poderá vasculhar o mercado durante a temporada para contratar mais um atleta para a lateral direita.

“Ele nos prometeu, contratou profissionais da área de preparação para chegar em condição melhor em janeiro. Se for necessário, podemos ir atrás de um lateral durante ano. Estamos apostando muito no Mayke neste ano. Se ele voltar com o futebol que a gente espera que ele já jogou, não precisaremos mais de peças para a defesa”, concluiu.