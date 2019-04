Com Rithely confirmado, Sport terá força máxima para enfrentar o River-PI

Nesta sexta-feira (24), Daniel Paulista confirmou a escalação do Sport para o confronto contra a equipe do River-PI pela quarta rodada do grupo C da Copa do Nordeste neste sábado(25) às 21hrs. Isso porque o volante Rithely que era dúvida com dores na lombar está apto para partida e vai começar jogando. Com isso, o treinador vai repetir os onze titulares nos quais golearam a equipe do Sete de Setembro-MS pela Copa do Brasil por 3 a 0.

O jogo vale muito para o time rubro-negro, pois estará em jogo a liderança do grupo, onde tem Sport e River-PI empatados com sete pontos em três jogos, porém, o time piauiense tem um saldo mais positivo do que o clube pernambucano. Vale lembrar que essas equipes se enfrentaram há cerca de duas semanas e empataram por 2 a 2, resultado no qual não agradou a torcida e também o técnico Daniel Paulista.

Com dois gols na partida da Copa do Brasil, Leandro Pereira vem falando sobre a confiança dada pelo técnico leonino e que segundo Daniel, ele e André podem vir a jogar juntos futuramente: "Venho me esforçando, fazendo meu dia a dia. André não é uma preocupação minha. Ele tem história no clube. Veio para ajudar, somar e ser importante para o Sport. Não estamos de forma nenhuma numa briga. Tive uma conversa com Daniel, e ele colocou que nós podemos jogar juntos. Claro que cada um está buscando seu espaço, mas podemos atuar juntos", concretizou o centroavante.

Mesmo viajando nesta sexta-feira (24) à tarde, o Sport treinou nesta manhã na Ilha do Retiro e a escalação do time titular que será utilizada pela quinta vez na temporada será: Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Ronaldo, Rithely, Diego Souza; Éverton Felipe, Rogério e Leandro Pereira. E vale lembrar que o outro confronto do grupo entre Juazeirense e Sampaio Corrêa aconteceu na quarta-feira (22), com vitória do time baiano por 3 a 0. Mesmo assim, tanto Sport quanto River estão quatro pontos à frente dos seus adversários.